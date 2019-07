Mαφιόζικη εκτέλεση Ισραηλινών σε εστιατόριο - Τους γάζωσαν την ώρα που έτρωγαν - Τι ομολόγησε γυναίκα-«κλειδί» στην υπόθεση

ΒΙΝΤΕΟ: RT, ΦΩΤΟ: mexiconewsdaily

Τα δύο θύματα πιστεύεται ότι είχαν σχέσεις «με την ισραηλινή μαφία», κατά τις μεξικανικές αρχές, που προσπαθούν να εξακριβώσουν τον βαθμό εμπλοκής τους στη διακίνηση ναρκωτικών, την πώληση όπλων και το ξέπλυμα χρήματος.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στο Μεξικό διευκρίνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ότι επρόκειτο για τους Αλόν Αζουλάι, 41 ετών, και Μπενιαμίν Γεσουρούν Σούτσι, 44 ετών, που είχαν αμφότεροι «ποινικό μητρώο στο Ισραήλ, όπως και στο Μεξικό».

Έγιναν στόχος επίθεσης ομάδας εκτελεστών, εξήγησε ο Λάρα. Μια γυναίκα, μέλος της ομάδας, συνελήφθη καθώς προσπαθούσε να απομακρυνθεί από τον τόπο του εγκλήματος, πρόσθεσε ο ίδιος.

Yesterday’s restaurant shooting in Mexico City ends with two Israeli men dead suposedly members of crime mafia from Ben Cohen’s gang. Shooter was a woman. What were they planning? #qanon #WWG1WGA #Mexico #MEGA https://t.co/BNR9ou4YEZ

Εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του εμπορικού κέντρου, που μεταδόθηκαν από μεξικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, καταγράφουν το πιστολίδι στο εμπορικό κέντρο κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκε επίσης ένας αστυνομικός. Δύο ένοπλοι ρίχνουν επανειλημμένα, αναγκάζοντας άλλον έναν αστυνομικό να πέσει κάτω πριν κρυφτεί μέσα σε περιπολικό.

#BREAKING: Multiple people including at least 1 police officer injured in shooting at Artz Pedregal Mall in Mexico City. Initial reports indicate the situation may have been a jewelry store robbery gone wrong. pic.twitter.com/NoygjrbbL7