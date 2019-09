Μάικ Πομπέο: Θέλουμε μια ειρηνική λύση με το Ιράν, αλλά αυτό εξαρτάται από αυτούς

«Θέλουμε μια ειρηνική λύση με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ελπίζουμε ότι μπορούμε να πάρουμε αυτό τον δρόμο. Τελικώς, θα εναπόκειται στους Ιρανούς να πάρουν αυτή την απόφαση», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Ελπίζουμε να έχουμε αυτή την ευκαιρία να διαπραγματευτούμε μαζί τους και να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα είναι καλό και για αυτούς και για τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

"This is the beginning of an awakening – to the truth that Iran is the aggressor and not the aggrieved." -- @SecPompeo at the United Against Nuclear Iran's 2019 #Iran Summit #UNGApic.twitter.com/tn2Y88dk0H