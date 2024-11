Μάικ Τάισον: «Παραλίγο να πεθάνω τον Ιούνιο»

Ο θρυλικός Μάικ Τάισον έκανε κατάθεση ψυχής μέσα από μήνυμά του στο X (πρώην Twitter) αποκαλύπτοντας πως μόλις τον περασμένο Ιούνιο έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο. «Έκανα οκτώ μεταγγίσεις αίματος. Έχασα το μισό μου αίμα και 25 κιλά στο νοσοκομείο και έπρεπε να παλέψω για να γίνω υγιής, για να αγωνιστώ», έγραψε ο Τάισον.

Μάλιστα ο Μάικ Τάισον έβαλε τέλος στα σενάρια επιστροφής στα ρινγκ, γράφοντας πως ο αγώνας με τον 27χρονο Youtuber ήταν ο τελευταίος.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.

I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.

To…