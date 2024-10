Μάικλ Νιούμαν: Πέθανε ο ναυαγοσώστης του Baywatch

Πριν από 18 χρόνια είχε διαγνωστεί με νόσο του Πάρκινσον.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Μάικλ Νιούμαν ο οποίος έγινε γνωστός από τη σειρά Baywatch.

Ο στενός του φίλος, Ματ Φέλκερ, ο οποίος σκηνοθέτησε το πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Hulu "After Baywatch: Moment in the Sun", ανακοίνωσε ότι ο Νιούμαν πέθανε από «καρδιακές επιπλοκές» την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και φίλους.

Γεννημένος στο Λος Άντζελες, ο Νιούμαν έγινε διάσημος τη δεκαετία του '90 ως ο κύριος ναυαγοσώστης στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά και ήταν ο μόνος από το καστ που ήταν πραγματικά ναυαγοσώστης. Συμμετείχε σε 150 επεισόδια του Baywatch, που προβλήθηκε από το 1989 έως το 2001.

Επιπλέον, ήταν πυροσβέστης πλήρους απασχόλησης και διατηρούσε τη δουλειά του και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της δημοφιλούς σειράς. Αφού ολοκληρώθηκε το Baywatch, συνέχισε την καριέρα του ως πυροσβέστης μέχρι τη συνταξιοδότησή του μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας.