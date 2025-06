Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Σμύρνη: Κάηκαν σπίτια - Στα ελληνικά νησιά έφθασε η στάχτη - Real.gr

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι η Σμύρνη, όπου μαίνεται η μεγάλη δασική φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Μεντερές, καταστρέφοντας εκτάσεις και σπίτια.

Οι φλόγες έχουν ήδη κάψει εκτάσεις στις περιοχές Γκαζιεμίρ και Σεφεριχισάρ, με τις τοπικές αρχές να προχωρούν στην προληπτική εκκένωση συνοικιών, ώστε να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, έχουν εκκενωθεί τουλάχιστον 10 συνοικίες. Η φωτιά εξαπλώθηκε σε μεγάλη περιοχή λόγω της ταχύτητας του ανέμου που έφτανε τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Ξεκίνησε στο πάνω μέρος της γειτονιάς Ντογάνμπεϊ, φτάνοντας στα παραθαλάσσια συγκροτήματα κατοικιών ενώ πολλά σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μάχονται με όλες τους τις δυνάμεις , χρησιμοποιώντας πεζοπόρα τμήματα και εναέρια μέσα (τα οποία ξεκίνησαν να επιχειρούν ξανά το πρωί), παρά τους θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν τα 117 χιλιόμετρα την ώρα.

🚨 🔥 The situation in the Izmir region, Turkey is dire! pic.twitter.com/2YL0QRL45u

Στη διάρκεια της νύχτας προστέθηκαν τουλάχιστον 44 εστίες στις δεκάδες πυρκαγιές που μαίνονται νοτιοδυτικά της επαρχίας της Σμύρνης.

Οι σειρήνες στο Αϊδίνιο ηχούσαν κάθε 15 λεπτά, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης καθώς οι άνεμοι που έφταναν τα 117 χιλιόμετρα την ώρα καθήλωσαν τα ελικόπτερα αφήnοντας μόνο δύο αεροσκάφη να κάνουν ρίψεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σουλεϊμάν Ελμπάν. «Την Κυριακή ξέσπασαν 77 νέες πυρκαγιές στην Τουρκία» συμπλήρωσε, όπως μεταδίδει το CNN Turk.

Due to forest fire in Izmir, flights were cancelled at Adnan Menderes airport https://t.co/5wHRUfZLUF pic.twitter.com/8iWdsX9kvz

Σε εξέλιξη τρεις σοβαρές πυρκαγιές

Ο Υπουργός Γεωργίας και Δασοκομίας Ιμπραήμ Γιουμακλί ανακοίνωσε ότι την Κυριακή εκδηλώθηκαν 77 πυρκαγιές σε όλη τη Τουρκία, εκ των οποίων οι 9 ήταν μεγάλες. Τρεις πυρκαγιές παραμένουν ενεργές και δύσκολα ελεγχόμενες, στις περιοχές Μανίσα Ακχισάρ, Σμύρνη Κουγιουτζάκ και Ντογάνμπεϊ.

Η φωτιά στο Ακχισάρ, παρά τις προσπάθειες περιορισμού της, αναζωπυρώθηκε λόγω ισχυρών ανέμων, που στην περιοχή της Σμύρνης έφτασαν τα 120 χλμ/ώρα, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και θέτοντας σε κίνδυνο τα αεροσκάφη.

Στην περιοχή της Σμύρνης επιχειρούν 1.113 πυροσβέστες, 11 αεροπλάνα, 27 ελικόπτερα και 281 οχήματα, με υποστήριξη μηχανημάτων έργου.

Εκτός από τη Σμύρνη, φωτιές ξέσπασαν και στην περιοχή Αλάνια της Αττάλειας, όπου η πυροσβεστική δίνει μάχη με ισχυρούς ανέμους και αραιοκατοικημένη περιοχή, ενώ πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στη βορειοδυτική επαρχία του Σαγγάριου.

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο των πυρκαγιών, που αποτελούν μεγάλη πρόκληση λόγω των καιρικών συνθηκών.

Στη σύλληψη ενός ατόμου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Μπούτζα προχώρησαν οι Αρχές, την ώρα που η «μάχη» με τις φλόγες στην περιοχή μαίνεται. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τούντς «συνελήφθη ένας ύποπτος με την κατηγορία ότι ξεκίνησε τη φωτιά με βενζίνη. Mέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα για τις δασικές πυρκαγιές.

BREAKING: The fire has reached residential areas in the Payamlı neighbourhood of Seferihisar, İzmir in Turkey. The situation is rapidly escalating and has become critical.pic.twitter.com/Z4wsmKfLiW

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 29, 2025