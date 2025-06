Μαίνεται η σύγκρουση Ισραήλ - Ιράν: Μπαράζ επιθέσεων - «Καμιά διαπραγμάτευση όσο δεχόμαστε επίθεση», λέει η Τεχεράνη - Real.gr

Το Ιράν και το Ισραήλ αντάλλαξαν νέες επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μια ημέρα αφού η Τεχράνη δήλωσε ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευθεί για το πυρηνικό πρόγραμμά της όσο δέχεται επίθεση και η Ευρώπη προσπάθησε να κρατήσει ζωντανές τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι το Ισραήλ στοχοθέτησε την πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν, μία από τις μεγαλύτερες της χώρας, όμως δεν υπήρξε διαρροή επικίνδυνων υλικών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι το Ισραήλ επιτέθηκε σε κτίριο στην πόλη Κομ και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει σκοτωθεί ένας 16χρονος ενώ δύο άνθρωποι έχουν τραυματισθεί.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν.

Λίγο μετά τις 2:30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), οι ισραηλινές δυνάμεις προειδοποίησαν για μια ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε τμήματα του κεντρικού Ισραήλ, περιλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, καθώς και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Αναχαιτίσεις ήταν ορατές στον ουρανό πάνω από το Τελ Αβίβ, με εκρήξεις να ακούγονται σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή καθώς τα ισραηλινά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είχαν τεθεί σε λειτουργία.

Σειρήνες ήχησαν επίσης στο νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε η ισραηλινή οργάνωση άμεσης βοήθειας Magen David Adom. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε πως το Ιράν εκτόξευσε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για πλήγματα από τους πυραύλους αυτούς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα στο Ισραήλ.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν μια φωτιά στη στέγη ενός πολυώροφου κτιρίου κατοικιών στο κεντρικό Ισραήλ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά προκλήθηκε από θραύσματα πυραύλου που αναχαιτίσθηκε.

Το Ισραήλ σκότωσε διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης – «Είχε χρηματοδοτήσει και εξοπλίσει τη Χαμάς»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν ένα βετεράνο διοικητή του ειδικού σώματος των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης που διεξάγει επιχειρήσεις στο εξωτερικό, με πλήγμα που πραγματοποίησαν σε διαμέρισμα στην ιρανική πόλη Κομ.

Πρόκειται για τον Σαΐντ Ιζαντί, διοικητή του Παλαιστινιακού Σώματος της Δύναμης Κοντς, διευκρινίζει στη δήλωσή του ο Κατς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η Δύναμη Κοντς δημιούργησε ένα δίκτυο αράβων συμμάχων γνωστό ως Άξονας της Αντίστασης, εγκαθιστώντας τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο το 1982 και υποστηρίζοντας τη μαχητική ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας.

Όμως το δίκτυο αυτό υπέστη τα δύο τελευταία χρόνια μεγάλα πλήγματα, καθώς ισραηλινές επιθέσεις έπειτα από εκείνη της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ εξασθένησαν τόσο την παλαιστινιακή οργάνωση όσο και τη Χεζμπολάχ.

