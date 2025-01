Μαίνεται ο πύρινος εφιάλτης στο Λος Αντζελες: «Σαν να έπεσε ατομική βόμβα» - Αυξάνονται οι νεκροί, χιλιάδες σπίτια έχουν γίνει στάχτη

Ο σερίφης του Λος Άντζελες, Ρόμπερτ Λούνα, είπε ότι μοιάζει να «έπεσε μια ατομική βόμβα σε αυτές τις περιοχές», ενώ προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί. “Και το προφανές ερώτημα αν πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί: Προσεύχομαι να μην αυξηθεί, αλλά με βάση την καταστροφή… (μοιάζει) με ατομική βόμβα που έπεσε σε αυτές τις περιοχές…Δεν περιμένω καλά νέα”, είπε.

Πιθανός ύποπτος εμπρησμού τέθηκε υπό κράτηση κοντά στην πυρκαγιά στο Πάλισεϊντς

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα που θεωρείται ύποπτος ότι προσπάθησε να ανάψει φωτιά στην περιοχή Woodland Hills της πόλης.

Μια δήλωση ανέφερε ότι, στις 16:32 τοπική ώρα την Πέμπτη (00:32 GMT την Παρασκευή), οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για έναν “πιθανό ύποπτο εμπρησμού στο τετράγωνο 21700 της οδού Ybarra”.

«Τα σχόλια της κλήσης ανέφεραν ότι ένας άνδρας ακούστηκε να λέει ότι ένας ύποπτος «προσπαθούσε να ανάψει φωτιά»», ανέφερε.

«Ο ύποπτος είναι υπό κράτηση και μεταφέρθηκε στο σταθμό Topanga».

Οι δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές που κατακαίνε το Λος Άντζελες από τα δυτικά και τα ανατολικά παραμένουν εκτός ελέγχου, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πυροσβέστες, ανέφεραν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η φωτιά στο προάστιο Πασίφικ Πάλισεϊντς, με τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, «είναι μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία» του Λος Άντζελες, ανέφερε η επικεφαλής της πυροσβεστικής της πόλης, Κρίστιν Κρόουλι.

#kennethfire; Forward progress of the Kenneth fire has been stopped, and the fire is currently holding at 960 acres with 0% containment. Approximately 400 Firefighters will remain on scene through the night, continuing to provide structure protection and knock down hot spots.… pic.twitter.com/weH5TXs2lR