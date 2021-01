Μαίνεται πυρκαγιά στη νότια Αργεντινή - «Στάχτη» 5.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

«Υπάρχουν λόφοι που έχουν παραδοθεί τελείως στις φλόγες, οι διαστάσεις (της πυρκαγιάς) είναι πολύ μεγάλες, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχουμε ζήσει στην περιοχή», τόνισε σε ΜΜΕ ο Νικολάς Ντ’ Αγοστίνο, αξιωματούχος της υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών (SPLIF) στην επαρχία.

Τέσσερις πυροσβέστες από τους περίπου 100 επαγγελματίες που κινητοποιήθηκαν, μαζί με εθελοντές και κατοίκους, τραυματίστηκαν ελαφρά, ανέφεραν οι αρχές της επαρχίας.

Η ξηρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες, οι σφοδροί άνεμοι και η μορφολογία του εδάφους περιέπλεξαν το έργο των πυροσβεστών, τους οποίους στάλθηκαν να υποστηρίξουν δύο ελικόπτερα κι ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος κάνοντας ρίψεις νερού. Ως χθες το βράδυ, δεν κινδύνευαν κατοικημένες περιοχές.

Incendio forestal en Río Negro, Argentina.

La mayoría de los incendios son causados intensionalmente.

Latinoamérica arde en llamas y pocos hablan de ello.

Forest fire in Río Negro, Argentina. Most fires are caused intensively.

Latin America is on fire and few talk about it. pic.twitter.com/xMm6ZIc0oY