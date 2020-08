Μαίνονται οι χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνιας - Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους -ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Απειλεί πλέον κυρίως αμπελώνες στις κομητείες Νάπα και Σονόμα, που είχαν ήδη υποστεί πλήγματα από παρόμοιες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.

Ο φόβος της μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό εξώθησε αρκετούς από τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους να αναζητήσουν καταφύγιο σε χώρους στάθμευσης ή σε παραλίες μάλλον, παρά στα κέντρα προσωρινής στέγασης που τους προτείνουν οι αρχές.

The LNU Lightning Complex Fire caused the skies to turn orange above Davenport, California.

The fire has burned more than 124,000 acres and destroyed at least 105 structures, as dozens of fires continue to burn in California.