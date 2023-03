Μακάβριο: Στην Πολωνία συνταξιούχος ζούσε με τη μουμιοποιημένη μητέρα του για 13 χρόνια

Αυτό το απίστευτο και μακάβριο περιστατικό συνέβη στην πόλη Radlin, στη νοτιοδυτική Πολωνία και ο 76χρονος σήμερα συνταξιούχος, Marian L., ζούσε με την μουμιοποιημένη σορό της μητέρας του την οποία είχε τοποθετήσει στον καναπέ, μπροστά στην τηλεόραση, της έκανε παρέα και την φρόντιζε σα να ήταν ζωντανή.

Μάλιστα, ο άντρας αυτός ήταν τόσο μοναχικός που οι γείτονες δήλωσαν ότι τον φώναζαν «βαμπίρ» καθώς πολλοί δεν γνώριζαν το όνομά του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, που επικαλείται την πολωνική Fakt, η τραγική υπόθεση έγινε γνωστή όταν πρόσφατα ο κουνιάδος του 76χρονου τον επισκέφθηκε στο σπίτι του.

