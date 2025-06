Μακελειό σε σχολείο της Αυστρίας: Σημείωμα αυτοκτονίας είχε αφήσει ο δράστης - 11 οι νεκροί - Real.gr

Ο 21χρονος, κάτοικος Γκρατς, είχε φοιτήσει στο ίδιο σχολείο, από το οποίο ωστόσο δεν αποφοίτησε ποτέ, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην πόλη Γκρατς, της Αυστρίας μετά από την επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο. Ο δράστης της επίθεσης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, 21 ετών και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως σκοτώνοντας πολλά άτομα, ανάμεσά τους μαθητές και δασκάλους, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες. Στη συνέχεια, ο δράστης αυτοκτόνησε σε μία από τις τουαλέτες του σχολείου.

Σύμφωνα με αυστριακά ΜΜΕ, ένα ακόμα άτομο, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, από πυρά που είχε δεχτεί, από τον δράστη, υπέκυψε στα τραύματα του, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών σε έντεκα.

Σημείωμα αυτοκτονίας είχε αφήσει ο 21χρονος δράστης Άρτουρ Α, σύμφωνα με την Kronen Zeitung. Η αυστριακή εφημερίδα αναφέρει ότι η αστυνομία βρήκε το σημείωμα στο σπίτι του.

Στο μεταξύ, τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, στην μνήμη των θυμάτων της σημερινής επίθεσης. Επιπλέον, όπως δήλωσε πριν από λίγο από την πόλη της τραγωδίας ο κ. Στόκερ, αύριο στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) θα τηρηθεί σε όλη την χώρα ενός λεπτού σιγή.

Νωρίτερα ο Αυστριακός καγκελάριος χαρακτήρισε την επίθεση «εθνική τραγωδία» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των μαθητών που έχασαν τη ζωή τους.

«Το μακελειό σε σχολείο του Γκρατς είναι μια εθνική τραγωδία, η οποία συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κάποιος την οδύνη που όλοι μας -σύσσωμη η Αυστρία- νιώθουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Στόκερ.

Η δήμαρχος του Γκρατς, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αυστρίας, χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτή τραγωδία» και δήλωσε ότι υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σοκαρισμένες δήλωσαν οι επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Κάθε παιδί πρέπει να αισθάνεται ασφαλές στο σχολείο και να μπορεί να μαθαίνει ελεύθερα, χωρίς φόβο ή βία», έγραψε η Κάλας στο δίκτυο X.

BREAKING: At least 10 people are shot and dead at a secondary school in #Graz, #Austria.

Number of people injured in the mass shooting. The police say that ten , including gunman, killed in the school shooting. The gunman took his own life. #CVE #PCVE pic.twitter.com/SykzfPhRqo

— Parthiban Shanmugam (@hollywoodcurry) June 10, 2025