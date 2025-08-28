Μακελειό στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στα τραυματισμένα παιδιά - Ο δράστης «θαύμαζε» δολοφόνους - Real.gr

Η ομογενής Σοφία Φόρτσα (Forchas) 12 ετών μαθήτρια της εβδόμης τάξης είναι ανάμεσα στα 17 παιδιά που τραυματίστηκαν το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου κατά τους πυροβολισμούς του 23χρονου Ρόμπιν Γουέστμαν, ο οποίος άνοιξε πυρ κατά μαθητών του Ρωμαιοκαθολικού σχολείου καθώς βρισκόταν εντός του ναού του Ευαγγελισμού και παρακολουθούσαν τη Λειτουργία.

Είχε τρία όπλα και πυροβολούσε έξω από τον ναό προς τα μέσα όπου τα παιδιά παρακολουθούσαν τη λειτουργία.

Σε επικοινωνία του «Εθνικού Κήρυκα» με τον Μητροπολίτη Σικάγου κ. Ναθαναήλ, επιβεβαίωσε την πληροφορία και δήλωσε ότι «η Σοφία ήταν πάρα πολύ ενεργή και δραστήρια στην κοινότητα της Υπεραγίας Θεοτόκου (St. Mary’s parish).

Στην ερώτηση αν είναι βαριά τραυματισμένο το κορίτσι ο Μητροπολίτης κ. Ναθαναήλ είπε ότι «θα έχομε καλύτερη εικόνα σε λίγες μέρες». Οι γονείς της Σοφίας, ο Τομ και η Εϊμι Φόρτσα βρίσκονται στο πλευρό της προσευχόμενοι να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ο Μητροπολίτης κ. Ναθαναήλ είπε στον «Ε.Κ.» πως «είναι πολύ ένθεοι και πιστοί άνθρωποι και δραστηριοποιούνται σε πολλές διακονίες της κοινότητας». Είπε ακόμα πως «βρίσκομαι καθ’ οδόν προς το Ρότσεστερ και αύριο πρώτα ο Θεός να πάω στην Μινεάπολη να τους δω και να κάνουμε Παράκληση στον ναό».

Επισημαίνεται ότι το σχολείο ανήκει στην Ρωμαιοκαθολική κοινότητα του Ευαγγελισμού ιδρύθηκε το 1923 και καλύπτει από την προσχολική έως την όγδοη τάξη. Την Τετάρτη υπήρχε προγραμματισμένη Λειτουργία για τις 8:15 το πρωί όπως συνηθίζεται κατά την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, καθότι τη Δευτέρα ήταν η πρώτη μέρα μαθημάτων. Σε αναρτήσεις του σχολείου στα κοινωνικά δίκτυα οι μαθητές εμφανίζονται χαμογελαστοί σε εκδήλωση καλωσορίσματος, δείχνοντας καλοκαιρινές κατασκευές, παίζοντας μαζί και τρώγοντας παγωτά.

Ο 23χρονος δράστης λίγες ώρες πριν την επίθεση στο ναό είχε ανεβάσει βίντεο με βίαια και ακατανόητα μηνύματα στα οποία ωστόσο εξηγούσε τον λόγο που θα χτυπούσε στο συγκεκριμένο σημείο του ναού, ενώ θαύμαζε δολοφόνους και προέτρεπε «σκοτώστε τον Τραμπ». Η μητέρα του εργαζόταν μέχρι τη συνταξιοδότηση της συνταξιοδότησής της το 2021.

Όταν ήταν 17 ετών είχε υποβάλει αίτηση στην κομητεία Ντακότα για να αλλάξει το όνομα γέννησής του από Ρόμπερτ να ονομασθεί Ρόμπιν. Δεν έχει διευκρινιστεί γιατί υπέβαλλε αυτό το αίτημα το οποί ωστόσο εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Εικάζεται ωστόσο ότι αντιμετώπιζε, συν τοις άλλοις, και προβλήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και προσανατολιζόταν προς την αλλαγή φύλου.

Με πληροφορίες από Εθνικό Κήρυκα