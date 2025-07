Μακελειό στη Νέα Υόρκη: Μπήκε με όπλο σε ουρανοξύστη και σκότωσε 4 άτομα - Εργαζόμενοι έφραζαν με έπιπλα την πόρτα - Real.gr

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στην καρδιά του Μανχάταν, όταν ένοπλος εισέβαλε σε ουρανοξύστη στην Park Avenue, ανοίγοντας πυρ και σκοτώνοντας έναν αστυνομικό και τρεις πολίτες, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι πυροβολήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στο κέντρο του Μανχάταν. Σύμφωνα με τις αρχές, πέρα από τον αστυνομικό, τα υπόλοιπα τρία θύματα ήταν δυο άνδρες και γυναίκα, ενώ πέμπτος άνθρωπος τραυματίστηκε.

«Πέντε αθώοι άνθρωποι πυροβολήθηκαν απόψε, οι τέσσερις υπέκυψαν σε μια ακόμη παράλογη πράξη ένοπλης βίας», δήλωσε ο Άνταμς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Σέιν Ντέβον Ταμούρα, ένας 27χρονος από το Λας Βέγκας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο ύποπτος για την θανατηφόρα ένοπλη επίθεση στο Μιντάουν του Μανχάταν, είναι επίσης νεκρός.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο Ταμούρα, ο οποίος είχε «τεκμηριωμένο ιστορικό ψυχικής υγείας», έφτασε στο Μανχάταν με αυτοκίνητο το απόγευμα της Δευτέρας μετά από ένα μακρύ ταξίδι σε όλη τη χώρα.

Φωτογραφίες καταγράφουν τον δράστη να περπατά ήρεμα προς την είσοδο του κτιρίου, κρατώντας ανενόχλητος το όπλο του, ένα επιθετικό τουφέκι τύπου Μ4, λίγο πριν ξεκινήσει το μακελειό.

Τρομακτικές φωτογραφίες δείχνουν εργαζόμενους της Blackstone να οχυρώνουν την πόρτα του γραφείου τους με έπιπλα, καθώς ο ένοπλος Σέιν Ταμούρα διέσχιζε το κτήριο στο Midtown όπου στεγάζονται τα κεντρικά της εταιρείας το βράδυ της Δευτέρας.

Εργαζόμενοι φαίνονται να στοιβάζουν δεκάδες γκρι καναπέδες μπροστά από την πόρτα του γραφείου τους στο 345 Park Avenue — όπου στεγάζονται επίσης τα κεντρικά του NFL — μέχρι που το «οδόφραγμα» από τα έπιπλα έφτασε ως το ταβάνι, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατούσε τυφέκιο τύπου AR, ένα όπλο ημιαυτόματης λειτουργίας. Φέρεται να ταμπουρώθηκε στον 32ο όροφο του κτηρίου, όπου και εντοπίστηκε νεκρός.

Η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, σε συνέντευξη Τύπου, πρόσθεσε ότι ο Ταμούρα είχε «τεκμηριωμένο ιστορικό ψυχικής υγείας», αλλά τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα. Εκτός από τα θύματα που σκοτώθηκαν, ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία, σύμφωνα με το Sky News.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις είπε ότι τα βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης έδειχναν τον Ταμούρα να βγαίνει από ένα μαύρο BMW και να περπατά προς το κτίριο κρατώντας ένα τουφέκι M4.

Είπε ότι τα βίντεο έδειχναν τον Ταμούρα να μπαίνει στο λόμπι του κτιρίου, να στρίβει δεξιά και να ανοίγει πυρ εναντίον του αστυνομικού.

«Στη συνέχεια πυροβόλησε μια γυναίκα που είχε καλυφθεί πίσω από μια κολόνα και προχώρησε στο λόμπι, ρίχνοντας πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

«Προχώρησε προς τους ανελκυστήρες, όπου πυροβόλησε έναν φρουρό ασφαλείας που είχε καλυφθεί πίσω από ένα γραφείο ασφαλείας».

Η κ. Τις είπε ότι ο Ταμούρα κάλεσε τότε έναν ανελκυστήρα, ο οποίος άνοιξε στο λόμπι.

«Μια γυναίκα βγήκε από τον ανελκυστήρα και αυτός την άφησε να περάσει δίπλα του χωρίς να της κάνει κακό», πρόσθεσε.

«Ανέβηκε στον 33ο όροφο… και άρχισε να περπατά στον όροφο πυροβολώντας. Ένα άτομο χτυπήθηκε και σκοτώθηκε σε αυτόν τον όροφο», συνέχισε.

Η κ. Τις είπε ότι ο Ταμούρα στη συνέχεια πυροβόλησε θανάσιμα τον εαυτό του στο στήθος. Πρόσθεσε ότι τα φάρμακα που είχαν συνταγογραφηθεί στον Ταμούρα βρέθηκαν αργότερα στο BMW που οδηγούσε.