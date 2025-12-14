Μακελειό στο Σίδνεϊ: Αναφορές για 10 νεκρούς, ανάμεσά τους και ο ένας δράστης - 16 οι τραυματίες - Real.gr

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αυστραλίας ABC ότι οι νεκροί από την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ είναι 10, ανάμεσά τους και ένας από τους δράστες. Τραυματίας είναι ο δεύτερος δράστης.

❕ At least 10 people killed in terrorist attack in Australia, including children Another 60 people were injured. One of the terrorists was killed, the other has been detained. One of the shooters in Sydney was neutralized by an unarmed man who approached him from behind. Over… https://t.co/nFGWq2LDYj pic.twitter.com/GVAx55HSPo — NEXTA (@nexta_tv) December 14, 2025



Επιπλέον, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας, δεκαέξι άνθρωποι, σε άγνωστη κατάσταση, έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

«Μπορούμε μόνο να σας πούμε ότι προσφέραμε βοήθεια σε πολλούς ανθρώπους επί τόπου και μέχρι στιγμής 16 άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία του Σίδνεϊ», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Εξάλλου, σύμφωνα με το αυστραλιανό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, η επίθεση σημειώθηκε στο βόρειο άκρο της παραλίας Μπόνταϊ. Το ABC πρόσθεσε ότι ακόμη δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τον στόχο, ωστόσο σημείωσε ότι στο σημείο αυτό είχε μόλις ξεκινήσει μια εκδήλωση της εβραϊκής κοινότητας με αφορμή την πρώτη νύκτα της γιορτής Χάνουκα.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ από την πλευρά του μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ κατήγγειλε ότι «οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ».

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

«Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται και εξακολουθούμε να καλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας σε ανάρτησή της στο Χ.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε ότι ο ένας φερόμενος ως δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά της αστυνομίας και ο άλλος συνελήφθη. Εξάλλου η εφημερίδα σημείωσε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.