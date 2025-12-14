Μακελειό στο Σίδνεϊ: Καταδίκη από όλο τον κόσμο - Real.gr

Οι ξένοι ηγέτες καταδικάζουν τη φονική επίθεση στο Σίδνεϊ.

Η διεθνής κοινότητα καταδίκασε με κατηγορηματικό τρόπο την «αντισημιτική» επίθεση που συνέβη σήμερα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, πρώτη ημέρα της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, επίθεση που άφησε τουλάχιστον 11 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Ακολουθούν ορισμένες από τις αντιδράσεις από παγκόσμιους ηγέτες μετά την φονική ένοπλη επίθεση.

«Αυτή είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, που θα έπρεπε να είναι μια ημέρα χαράς, μια γιορτή πίστης – μια κακόβουλη, αντισημιτική και τρομοκρατική πράξη που χτύπησε στην καρδιά του έθνους μας», δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι. «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», τόνισε, λέγοντας παράλληλα: «Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα».

«Ο αντισημιτισμός είναι ένας καρκίνος που εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί και δεν ενεργούν», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορώντας την αυστραλιανή κυβέρνηση ότι «έριξε λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού».

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κάλεσε την Αυστραλέζα ομόλογό του να «δράσει αποφασιστικά» κατά του αντισημιτισμού. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ καταδίκασε μια «σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε την επίθεση, δηλώνοντας ότι απορρίπτει «κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας». «Το υπουργείο Εξωτερικών και Αποδήμων καταδικάζει έντονα την τρομοκρατική επίθεση» στο Σίδνεϊ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της ΠΑ, προσθέτοντας ότι απορρίπτει «κάθε μορφή βίας, τρομοκρατίας και εξτρεμισμού, που είναι αντίθετες με τις ανθρωπιστικές αξίες και τις ηθικές αρχές».

«Είμαι σοκαρισμένος και καταδικάζω τη σημερινή αποτρόπαια θανατηφόρα επίθεση κατά οικογενειών εβραίων που συγκεντρώθηκαν στο Σίδνεϊ για να γιορτάσουν το Χάνουκα. Η καρδιά μου είναι με την εβραϊκή κοινότητα παγκοσμίως αυτήν την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, μιας γιορτής που γιορτάζει το θαύμα της ειρήνης και του φωτός που νικάει το σκοτάδι», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι με τα θύματα αυτής της φρικτής επίθεσης, την εβραϊκή κοινότητα και τον λαό της Αυστραλίας», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι κάτι περισσότερο από φίλοι, είμαστε οικογένεια. Είμαι σοκαρισμένος από τις οδυνηρές σκηνές στο Μπόνταϊ , ένα μέρος που πολίτες της Νέας Ζηλανδίας επισκέπτονται καθημερινά», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον.

Το Ιράν καταδίκασε από την πλευρά του την επίθεση: «Καταδικάζουμε τη βίαιη επίθεση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Η τρομοκρατία και η δολοφονία ανθρώπων, όπου κι αν διαπράττονται, απορρίπτονται και καταδικάζονται», έγραψε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ με ανάρτηση στο X.

Το Κατάρ επιβεβαίωσε την «σταθερή στάση» του κατά της «βίας, της τρομοκρατίας και των εγκληματικών πράξεων, ανεξάρτητα από τα κίνητρα ή τους λόγους τους». Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την «τρομοκρατική» επίθεση, επιβεβαιώνοντας «τη στάση της κατά κάθε μορφής βίας, τρομοκρατίας και εξτρεμισμού».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε «σοκαρισμένη» και κατήγγειλε μια «φρικτή πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας». «Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Αυστραλίας και των εβραϊκών κοινοτήτων παντού. Είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία, τον αντισημιτισμό και το μίσος», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.

«Σοκαρισμένος» και «άφωνος», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για την τρομοκρατική επίθεση. «Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια του Χάνουκα με αφήνει άφωνο. Αυτή είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αντισημιτισμό – εδώ στη Γερμανία και παγκοσμίως», έγραψε ο Μερτς με ανάρτησή του στο Χ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση «αποκρουστική». «Η είδηση ότι η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ ήταν μια αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση εναντίον εβραϊκών οικογενειών σε μια εκδήλωση του Χάνουκα είναι αποκρουστική», τόνισε με ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο θα στέκεται πάντα στο πλευρό της Αυστραλίας και της εβραϊκής κοινότητας».

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, αρχηγός κράτους της Αυστραλίας, δήλωσε «σοκαρισμένος» από την θανατηφόρα ένοπλη επίθεση στο Σίδνεϊ, αποκαλώντας την «φρικτή αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση εναντίον Εβραίων».

«Καταδικάζοντας για ακόμη μια φορά σθεναρά κάθε μορφή βίας και αντισημιτισμού, η Ιταλία εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τα θύματα και παραμένει στο πλευρό των αγαπημένων τους προσώπων, των τραυματιών, της εβραϊκής κοινότητας και ανανεώνει τη φιλία της με τον αυστραλιανό λαό», έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στο X, εκφράζοντας τη «βαθιά της θλίψη».

Η Γαλλία «θα συνεχίσει να αγωνίζεται αδυσώπητα ενάντια στο αντισημιτικό μίσος που μας πληγώνει όλους, όπου κι αν αυτό χτυπάει», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της χώρας του «ενώπιον της βάναυσης τρομοκρατικής επίθεσης (…) που στόχευσε την εβραϊκή κοινότητα στην αρχή του Χάνουκα».

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ μίλησε για «μαύρη μέρα για την Αυστραλία». «(…) Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας και πρέπει να τον καταπολεμήσουμε με ακλόνητη αποφασιστικότητα. Πάντα», έγραψε ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ στο X.

Για τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν «τέτοιο μίσος και βία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».»

«Ο αντισημιτισμός, όπου κι αν εμφανίζεται, οδηγεί σε εγκληματικές πράξεις. Σήμερα, η Πολωνία στέκεται στο πλευρό της Αυστραλίας σε αυτή τη στιγμή πένθους», αντέδρασε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Το μίσος, ο αντισημιτισμός και η βία δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», τόνισε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) καταδίκασε την «αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση», επιβεβαιώνοντας «τη δέσμευσή της στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και όλων των μορφών βίας με κίνητρο το μίσος».