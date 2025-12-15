Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο άγνωστος ήρωας που αφόπλισε τον δεύτερο δράστη-Ξυλοκοπήθηκε επειδή τον πέρασαν για τρομοκράτη - Real.gr

Αψηφώντας τον κίνδυνο, ένας ακόμα πολίτης – εκτός από τον μουσουσουλμάνο ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ, Ahmed el Ahmed – αφόπλισε και τον δεύτερο δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στο Bondi Beach στο Σίδνεϊ, κλοτσώντας το όπλο του μακριά.

Η ηρωική κίνηση παραλίγο να του κοστίσει ωστόσο τη ζωή καθώς βρέθηκε κι ο ίδιος στο στόχαστρο της αστυνομίας, ενώ δέχθηκε επίθεση και από πολίτες που τον πέρασαν για έναν από τους ενόπλους.

Το περιστατικό συνέβη σε γέφυρα πεζών, λίγα λεπτά αφότου οι δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εκδήλωση για τον εβραϊκό εορτασμό της Χανουκά κοντά στην παραλία.

Καθώς ο ένας από τους επιτιθέμενους βρισκόταν τραυματισμένος στο έδαφος, ο άντρας πλησίασε σιγά-σιγά, κλώτσησε το όπλο και υποχώρησε με τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας «μην πυροβολείτε».

Στο χάος που ακολούθησε, δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς και επιθέσεις από πολίτες που τον πέρασαν για τον δράστη. Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον απομακρύνουν σε ασφαλές σημείο.

Ο άνδρας, είναι πρόσφυγας από τη Μέση Ανατολή και ζει στην Αυστραλία για πάνω από δέκα χρόνια με προσωρινή βίζα. Η σύζυγός του με την οποία έχει αποκτήσει παιδιά, είναι Αυστραλή. Ωστόσο, Η δικηγόρος του ανέφερε ότι έτρεξε προς τον τόπο του πυροβολισμού για να βοηθήσει, ενώ άλλοι έφευγαν. Παρά τον ηρωισμό του, η μόνιμη διαμονή του στη χώρα παραμένει αβέβαιη.

Την ίδια ώρα, ο Ahmed el Ahmed, ο άλλος πολίτης που πήρε το όπλο από τον άλλο δράστη νοσηλεύεται αναρρώνοντας.

Χάρη στην ηρωική του πράξη συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε δωρεές μέσω GoFundMe.

Στην επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άτομα, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 10 ετών, Matilda, και πολλοί άλλοι, μεταξύ των οποίων ο Rabbi Eli Schlanger, ο Rabbi Yakkov Levitan, ο Holocaust survivor Alex Kleytman, ο Peter Meagher, ο Tibor Weitzen και ο Reuven Morrison.

Οι δράστες, Sajid και Naveed Akram, φέρονται να είχαν δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος και η αστυνομία εντόπισε αυτοσχέδιες εκρηκτικές συσκευές στο όχημά τους.

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική με αντισημιτικό κίνητρο. Οι αρχές διερευνούν τα γεγονότα ενώ ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δεσμεύτηκε για αυστηρότερους νόμους περί όπλων στην Αυστραλία.