Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πώς πατέρας και γιος σκόρπιζαν τον θάνατο επί 10 λεπτά - Σχέσεις με το ISIS ερευνούν οι Αρχές - Real.gr

Εθνικό πένθος στην Αυστραλία, όπου οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι μόλις 10 ετών.

Συνολικά 38 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Οι ηλικίες των θυμάτων κυμαίνονται από 10 έως 87 ετών.

Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας του Χάνουκα, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να χαρακτηρίσουν το μακελειό «τρομοκρατική» και «αντισημιτική» ενέργεια.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι έκανε λόγο για «πράξη απόλυτου κακού» που «στόχευε εσκεμμένα την εβραϊκή κοινότητα», ανακοινώνοντας ότι οι σημαίες σε όλη τη χώρα θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους. Ο Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα πως τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα, μετά την επίθεση σε παγκοσμίως γνωστή παραλία στο Σίδνεϊ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ο εορτασμός του Χάνουκα, από τις σημαντικότερες ημέρες στο εβραϊκό εορτολόγιο.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως την ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρότερους νόμους όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα», τόνισε.

Η αστυνομία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε νωρίτερα πως ο ένας από τους δράστες της επίθεσης είχε νομίμως στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα.

Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 παριστάμενοι κι ο ένας από τους δράστες. Πρόκειται για τη χειρότερη σφαγή στη χώρα της Ωκεανίας εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Οι δράστες της επίθεσης είναι πατέρας και γιος και συγκεκριμένα ο 50χρονος Sajid Akram και ο γιος του Naveed Akram, 24 ετών. Ο 50χρονος σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας επί τόπου, ενώ ο 24χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση υπό αστυνομική φρούρηση και θα αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες

Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, που όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός από τους δράστες ενώ πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών.

Remember the name, Ahmed El Ahmad. Fruit shop owner.

Father of two.

43 years old. When chaos erupted at Bondi Beach, he became a shield for innocent lives Jews and Australians alike. This is what a real hero looks like ❤️#BondiBeach #Australia #Sydney

https://t.co/2xm4otRbRp — Jahanzaib (@jahannzaib_) December 14, 2025

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ είχε γεννηθεί στην Αυστραλία. Ο 50χρονος πατέρας του είχε φτάσει στη χώρα το 1998 με φοιτητική βίζα, η οποία το 2001 μετατράπηκε σε partner vsa και, μετά από ταξίδια στο εξωτερικό, είχε λάβει τρεις φορές βίζα επιστροφής κατοίκου.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας οι αρχές ασχολήθηκαν με τον 24χρονο για πρώτη φορά το 2019 «με βάση τη σχέση του με άλλους», όπως είπε, προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για συνεχιζόμενη απειλή ή κίνδυνο να εμπλακεί σε βίαιες ενέργειες.

Ωστόσο το ABC Αυστραλίας μεταδίδει ότι στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν την Κυριακή οι δύο τρομοκράτες βρέθηκαν σημαίες του Ισλαμικού Κράτους, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί του αυστραλιανού FBI που ασχολούνται με την υπόθεση πιστεύουν ότι είχαν αναπτύξει δεσμούς με το ISIS.

Κατά την πηγή του ABC, ο Ναβίντ Ακράμ φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με μέλος του ΙΚ που συνελήφθη το 2018 και καταδικάστηκε διότι προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο, οι ερευνητές εκτιμούν πως οι δυο δράστες είχαν ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση. Αξιωματούχοι είπαν στο ABC πως μέσα σε όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της επίθεσης στην παραλία βρέθηκαν δυο λάβαρα του ΙΚ.

Τα θύματα

Η λίστα των θυμάτων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα κορίτσι 10 ετών, δύο ραβίνους, έναν επιζώντα του Ολοκαυτώματος και έναν νεαρό Γάλλο

Το μικρότερο σε ηλικία θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης ήταν η 10χρονη Ματίλντα με την θεία της να γράφει στα social media: Μια μεγάλη τραγωδία χτύπησε την οικογένειά μου, χθες η αγαπημένη μου ανιψιά Ματίλντα σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι, δεν ξέρω πως θα αντέξουμε τέτοια θλίψη.

Ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ ήταν πατέρας πέντε παιδιών και ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης «Chanukah by the Sea», που έγινε στόχος των ενόπλων.

Ο δεύτερος νεκρός ραβίνος ήταν ο Γιάκοβ Λεβιτάν ο οποίος είχε εργαστεί σε παγκόσμια οργάνωση αφιερωμένη στη διάδοση της εβραϊκής πίστης και των παραδόσεων σε όλο τον κόσμο.

Ο 87χρονος Άλεξ Κλέιτμαν, που είχε επιζήσει από το Ολοκαύτωμα σκοτώθηκε ενώ προστάτευε τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος για σχεδόν έξι δεκαετίες. Όπως είπε η σύζυγός του στην Daily Mail «νομίζω ότι πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού επειδή σηκώθηκε για να με προστατεύσει».

Ο 27χρονος Γαλλοεβραίος Νταν Ελκαγιάμ, ο θάνατος του οποίου επιβεβαιώθηκε από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, είχε μετακομίσει στην Αυστραλία για να εργαστεί ως μηχανικός πριν από περίπου ένα χρόνο.

🇦🇺 BONDI SHOOTING This is North Bondi, many families with young children frequent this end of the Beach because of the grassy area & rock pool Only someone driven by pure hateful evil would do this pic.twitter.com/ks7s3Bueua — Katherine Deves Morgan 🇦🇺🚺 (@Katherine_deves) December 14, 2025

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 18:45 το απόγευμα (τοπική ώρα – 09:45 ώρα Ελλάδας), σε μια ιδιαίτερα πολυσύχναστη χρονική στιγμή. Το καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο είχε φέρει στην παραλία εκατοντάδες πολίτες, με περιπατητές, λουόμενους και σέρφερ να βρίσκονται στο σημείο όταν ξέσπασαν οι πυροβολισμοί. Περίπου 10 λεπτά πυροβολούσαν ασταμάτητα πατέρας και γιος. Στόχος τους να σκοτώσουν όσους παραπάνω μπορούσαν.

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χάνουκα.

People running as Two Shooters attack Jewish Hannukah event in Bondi Beach, Sydney, Australia. pic.twitter.com/uMrn6hWx2n — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 14, 2025

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα…σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό… δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.