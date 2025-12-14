Μακελειό στο Σίδνεϊ: Στους 16 οι νεκροί από την επίθεση - Ανάμεσά τους ένα 12χρονο κορίτσι - Real.gr

Ένα δωδεκάχρονο κορίτσι, ένας ραβίνος, ένας επιζήσας του Ολοκαυτώματος κι ένας Γάλλος υπήκοος βρίσκονται μεταξύ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τρομοκρατική, όπως την χαρακτηρίζουν οι Αρχές της Αυστραλίας, επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή (14/12) στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ, του Σίδνεϊ.

Ο τελευταίος απολογισμός της Αστυνομίας κάνει λόγο για 16 νεκρούς ενώ 40 άνθρωποι νοσηλεύονται, μεταξύ αυτών και τέσσερα παιδιά. Η δήλωση της Αστυνομίας δεν διευκρινίζει αν μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται και ένας εκ των δραστών που σκοτώθηκε στην επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους που γιόρταζε την Κυριακή την εβραϊκή γιορτή Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας 29, σε μια «τρομοκρατική» και στοχευμένη «αντισημιτική» επίθεση, όπως τόνισαν οι αρχές, μια από τις χειρότερες επιθέσεις που έχει βιώσει η χώρα.

Η επίθεση συνέβη περίπου στις 18:45 τοπική ώρα (09:45 ώρα Ελλάδας) ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, όπου όπως κάθε Σαββατοκύριακο, η διάσημη παραλία είναι συνήθως είναι γεμάτη με περιπατητές, κολυμβητές και σέρφερ.

«Αυτή η επίθεση είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χανουκά», δήλωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, σε συνέντευξη Τύπου. Αυτή ήταν μια «τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον.

🇦🇺 BONDI SHOOTING This is North Bondi, many families with young children frequent this end of the Beach because of the grassy area & rock pool Only someone driven by pure hateful evil would do this pic.twitter.com/ks7s3Bueua — Katherine Deves Morgan 🇦🇺🚺 (@Katherine_deves) December 14, 2025



«Ανακαλύψαμε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον δράστη που σκοτώθηκε», τόνισε, συμπληρώντας πως ομάδα πυροτεχνουργών επιχειρεί για να εντοπίσει πιθανούς άλλους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ένας από τους ύποπτους δράστες της επίθεσης σκοτώθηκε, ένας δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και η αστυνομία ερευνά αν εμπλέκεται και τρίτος δράστης, ανέφερε ο Λάνιον. Δύο αστυνομικοί ήταν μεταξύ των 29 ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, είπε.

Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν ένας περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, που όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός από τους δράστες ενώ πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών.

Ο Κρις Μινς αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ». «Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Μιλώντας στο αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο «7NEWS», ένας άνδρας με το όνομα Μουσταφά, αποκάλυψε ότι ο ήρωας που πήρε την κατάσταση στα χέρια του, σταματώντας το αιματοκύλισμα από τον έναν ένοπλο, είναι ο ξάδελφός του, Αχμέντ αλ Αχμάντ, πατέρας δύο παιδιών.

Όπως ανέφερε, ο 43χρονος Μουσουλμάνος, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, δεν είχε την παραμικρή εμπειρία με όπλα, ενώ βρέθηκε τυχαία στο σημείο, αποφασίζοντας χωρίς δεύτερη σκέψη να ρισκάρει τη ζωή του για να εξουδετερώσει τον ένοπλο.

Βίντεο μάλιστα που είδε το φως της δημοσιότητας απαθανάτισε τη στιγμή που ο πολίτης πλησιάζει τον ένοπλο από πίσω, ενώ εκείνος πυροβολούσε αδιακρίτως προς πολίτες που προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Στη συνέχεια, τον ακινητοποιεί, του αποσπά το όπλο και το στρέφει εναντίον του, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει έρποντας πριν τραπεί σε φυγή προς τον δεύτερο ένοπλο, ο οποίος συνέχιζε να πυροβολεί.

Αφού αφόπλισε τον δράστη, ο άνδρας σηκώνει τα χέρια ψηλά, προκειμένου να δείξει σε αστυνομικούς που βρίσκονταν κοντά ότι δεν αποτελούσε απειλή. Στη συνέχεια, αφήνει το όπλο στο έδαφος και απομακρύνεται από το σημείο.

Remember the name, Ahmed El Ahmad. Fruit shop owner.

Father of two.

43 years old. When chaos erupted at Bondi Beach, he became a shield for innocent lives Jews and Australians alike. This is what a real hero looks like ❤️#BondiBeach #Australia #Sydney

pic.twitter.com/2xm4otRbRp — Jahanzaib (@jahannzaib_) December 14, 2025

Κατονομάστηκε ο ένας δράστης – Τι γνωρίζουμε για τον δεύτερο

Η αστυνομία ερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή ενός τρίτου ενόπλου στην επίθεση, ενώ ειδική ομάδα πυροτεχνουργών απομάκρυνε αρκετές συσκευές αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, είπε ο Λάνιον.

Ο Μάικ Μπουργκές, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Αυστραλίας δήλωσε ότι ένας από τους υπόπτους για την επίθεση, ήταν γνωστός στις αρχές, ενώ δεν είχε αξιολογηθεί ως άμεση απειλή.

Ένας Ισραηλινός πολίτης είναι μεταξύ των θυμάτων σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ταυτοποιήθηκε ο ένας από τους δύο δράστες. Πρόκειται για τον 24χρονο Ναβίντ Άκραμ, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το δίπλωμα οδήγησης του, κατοικεί στο Μπόνιριγκ, ένα προάστιο του Σίδνεϊ.

Στο σπίτι του Ακράμ στο Μπόνιριγκ έγινε έφοδος από την αστυνομία, ενώ ένα πλήθος παρακολουθούσε από το πεζοδρόμιο.

People have gathered outside the #Bondi Beach shooter’s home in #Bonnyrigg, with police monitoring the situation. pic.twitter.com/83xgtBxyZG — Nasem Allam (@nasemallam) December 14, 2025

«Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», λέει ο Αλμπανέζι

Ο Μάικ Μπέρτζες, ανώτατος αξιωματούχος των αυστραλιανών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι ένας από τους ύποπτους για την επίθεση ήταν γνωστός στις αρχές, αλλά δεν είχε θεωρηθεί άμεση απειλή.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συγκάλεσε συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας και καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας ότι το κακό που εξαπολύθηκε είναι «πέρα από κάθε λογική». «Αυτή είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χανουκά, που θα έπρεπε να είναι μια μέρα χαράς, μια γιορτή πίστης», είπε. «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», πρόσθεσε.

«Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα».

Το χρονικό του μακελειού

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χανουκά.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα…σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

The 2 dogs in Bondi Beach have been neutralised#bondibeach #bondi #Australia pic.twitter.com/pDYAW3iw7o — Muhammad Ali Sahil 🇮🇳 علي ساحل (@amsahilofficial) December 14, 2025

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό… δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Στην καταπράσινη πλαγιά με θέα την παραλία, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά αντικείμενα εγκαταλελειμμένα μέσα στον πανικό όσων προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδικού καροτσιού.

People running as Two Shooters attack Jewish Hannukah event in Bondi Beach, Sydney, Australia. pic.twitter.com/uMrn6hWx2n — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 14, 2025

Το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC έδειξε εικόνες ανθρώπων να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο γρασίδι κοντά στην παραλία, καθώς και ένα τουφέκι ακουμπισμένο σε έναν κορμό δέντρου. «Υπάρχει αίμα παντού», είπε ο κάτοικος της περιοχής Χάρι Γουίλσον στο ABC.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, η συνήθως ζωντανή και θορυβώδης γειτονιά εκκενώθηκε, ένοπλοι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τους πολύβουους δρόμους και τα φώτα των νυχτερινών κέντρων έδωσαν τη θέση τους στις σειρήνες των οχημάτων έκτακτης ανάγκης που έμοιαζαν με φλας.

Η σημερινή επίθεση είναι από τις χειρότερες μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων σε συναγωγές, κτίρια και αυτοκίνητα στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Η εβραϊκή διασπορά της Αυστραλίας είναι μικρή σε πληθυσμό, αλλά βαθιά ενσωματωμένη στην ευρύτερη κοινότητα, με περίπου 150.000 ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι στη χώρα των 27 εκατομμυρίων. Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς εκτιμάται ότι ζουν στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένου του Μπόνταϊ.

«Αν γίναμε στόχος σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι σε κλίμακα που κανένας μας δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε στο Sky News ο Άλεξ Ρίβτσιν, συν-διευθύνοντας σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, προσθέτοντας ότι ο σύμβουλός του για τα μέσα ενημέρωσης τραυματίστηκε στην επίθεση.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη μετά το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα σε τουριστικό αξιοθέατο στη νότια πολιτεία της Τασμανίας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε την ένοπλη επίθεση σε ανακοίνωσή του: «Αυτές οι πράξεις βίας και τα εγκλήματα δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως και να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου». «Αυτή είναι η στιγμή για όλους τους Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής μουσουλμανικής κοινότητας, να σταθούν ενωμένοι με ενότητα, συμπόνια και αλληλεγγύη», πρόσθεσε.

Σε ένα άλλο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, διακρίνεται ένας από τους δράστες να λέει στους περαστικούς να φύγουν, καθώς είχε στόχο να πυροβολήσει μόνο τους Εβραίους.

«Τρέχαμε για τη ζωή μας, κρυφτήκαμε πίσω από ένα φορτηγό»

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μάζευε τα πράγματά του μετά από μια μέρα στην παραλία όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, είπε στο BBC News ότι αρχικά νόμιζε ότι οι πυροβολισμοί ήταν πυροτεχνήματα.

«Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν θα πίστευα ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε», λέει μάρτυρας.

Προσθέτει ότι όταν οι άνθρωποι στην παραλία άρχισαν να συνειδητοποιούν τι συνέβαινε, «όλοι άρχισαν να τρέχουν».

«Άρχισα να τρέχω για να σωθώ», λέει, προσθέτοντας ότι αυτός και μερικοί άλλοι άνθρωποι κρύφτηκαν πίσω από ένα φορτηγό παγωτών.

Αφού έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σταμάτησαν οι πυροβολισμοί, λέει ότι προσπάθησε να βρει τρόπο να γυρίσει στο σπίτι του, αλλά πέρασε από την περιοχή όπου είχε συμβεί το περιστατικό και είδε «σώματα να κείτονται στο έδαφος».

Απομακρύνθηκαν οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί που εντοπίστηκαν

Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί που βρέθηκαν σε ένα αυτοκίνητο στην Campbell Parade έχουν απομακρυνθεί από ειδικούς πυροτεχνουργούς.

Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί βρέθηκαν κοντά στη γέφυρα από όπου πυροβολούσαν οι δράστες. Οι μηχανισμοί μεταφέρθηκαν μακριά από τον τόπο του συμβάντος με θωρακισμένο όχημα.

Ο τόπος του συμβάντος δεν αποτελεί πλέον απαγορευμένη ζώνη και έχει παραδοθεί στους ερευνητές του τόπου του εγκλήματος. Η αστυνομία αναφέρει ότι θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες αύριο το πρωί.