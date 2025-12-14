Μακελειό στο Σίδνεϊ: Σοκαριστικά βίντεο από την στιγμή της επίθεσης - Στους 12 οι νεκροί - Real.gr

Τραγικός είναι ο πρώτος απολογισμός από την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή σε μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Αυστραλίας, με τον μέχρι στιγμής αριθμό των θυμάτων να ανεβαίνει στους δώδεκα, ανάμεσά τους και παιδιά.

Οι τοπικές αρχές, παρά τις δύο συλλήψεις που έχουν ανακοινωθεί, ανακοίνωσαν ότι το συμβάν στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ δεν έχει τελειώσει και αναζητούν και άλλους ενόπλους. Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία υπάρχουν τουλάχιστον 12 νεκροί και 29 τραυματίες. Εκτός από την επίθεση με καραμπίνες των δύο ενόπλων έγινε γνωστό ότι οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε φορτηγό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε.

Οι πυροβολισμοί, όπως αναφέρει η ERT, έγιναν κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα και στο πλήθος που λάμβανε μέρος σε αυτή. «Άρχισαν να πυροβολούν τα παιδιά και μπήκαν μπροστά οι γονείς». Όπως δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας κατά την ενημέρωση, «Αυτή δεν είναι η στιγμή για αντίποινα. Είναι η στιγμή να επιτραπεί στην αστυνομία να κάνει το καθήκον της». Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι οι Αρχές κάνουν έρευνες σε σπίτια υπόπτων.

Maybe they should not have let terrorists in to Australia and then encouraged their hatreds and murderous acts.https://t.co/Sze6KLskFQ — NYCREMilton (@NYCREMilton) December 14, 2025

Πυροβολούσαν στα τυφλά

«Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», είχε αναφέρει στην πρώτη ανάρτησή της στο Χ η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

WATCH: Full 10 minutes of the reported terror attack at a Hanukkah celebration near Bondi Beach in Sydney, Australia.pic.twitter.com/vUiA55DSXp — War Updates FC (@k_c_shivansh) December 14, 2025

Τρομοκρατική ενέργεια – Το χρονικό της επίθεσης

Σε βίντεο που έχουν αναρτήσει αυτόπτες μάρτυρες στο διαδίκτυο φαίνονται οι δράστες και ακούγονται δεκάδες πυροβολισμοί.

«Περισσότεροι από 800 αστυνομικοί και ειδικές δυνάμεις αστυνομίας οργώνουν την περιοχή αναζητώντας τον δεύτερο δράστη, τον οποίο δεν έχουν εντοπίσει» πρόσθεσε λέγοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν την ώρα της επίθεσης στη δημοφιλή αυτή παραλία. Οι δράστες φέρεται να αποβιβάστηκαν από ένα βαν και να άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στον κόσμο σε σημείο που βρίσκονταν οικογένειες με παιδιά.

Live shooting at Bondi beach. pic.twitter.com/VneehPsM0o — Ajay Verma (アジャイ・ヴェルマ) (@DataAnalyst1309) December 14, 2025

Αντίδραση από τον πρόεδρο του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ από την πλευρά του μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ κατήγγειλε ότι «οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ».

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Η στιγμή του αφοπλισμού από πολίτη

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει έναν πολίτη ο οποίος με ηρωϊσμό ορμάει σε έναν από τους δράστες, του αρπάζει το όπλο και τον αφοπλίζει. Λίγο μετά δέχεται πυροβολισμό από άλλον τρομοκράτη και φαίνεται τραυματισμένος να κείτεται στον δρόμο. Στο ερασιτεχνικό βίντεο διακρίνεται και ένας άλλος πολίτης να πετάει πέτρες σε έναν από τους δράστες της επίθεσης, που έχει σακίδιο στην πλάτη, να τρέπεται σε φυγή.

BREAKING: Video shows how bystander disarmed one of the Bondi Beach gunmen pic.twitter.com/YN9lM1Tzls — The Spectator Index (@spectatorindex) December 14, 2025

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αυστραλίας ABC ότι οι νεκροί από την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ είναι 10, ανάμεσά τους και ένας από τους δράστες. Εξάλλου 12 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους και πολλοί αστυνομικοί. Τραυματίας είναι και ο δεύτερος δράστης.