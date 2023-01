Μακελειό με δέκα νεκρούς από πυροβολισμούς στην Καλιφόρνια - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη - ΒΙΝΤΕΟ

«Οι ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες έχουν σπεύσει να βοηθήσουν την Αστυνομική Διεύθυνση του Μόντερεϊ Παρκ σε μια έρευνα για θανάτους από πυροβολισμούς. Υπάρχουν εννέα νεκροί», αναφέρεται σε σύντομη δήλωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Σερίφη.

1/ #USA

There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.

At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn