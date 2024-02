Μακελειό σε αγορά της Γεωργίας, τέσσερις νεκροί από τα πυρά οπλισμένου άνδρα - ΒΙΝΤΕΟ

Ο δράστης της επίθεσης, ένας άνδρας «γεννηθείς το 1988, πυροβόλησε πολλές φορές σε αγορά στην πόλη Ρουστάβι (...) 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

#BREAKING – #Georgia: Suspect assassin shot 4 people & several others were injured in a market in Rustavi near #Tbilisi. The suspect were able to flee from the scene. pic.twitter.com/xPSpMCQNMA