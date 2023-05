Μακελειό σε δημοτικό σχολείο στη Σερβία: 14χρονος σκότωσε οκτώ μαθητές και έναν φύλακα - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μίλαν Μιλόσεβιτς, ο πατέρας ενός εκ των παιδιών στο σχολείο Vladislav Ribnikar, είπε ότι η κόρη του βρισκόταν μέσα στην τάξη όταν ο έφηβος άνοιξε πυρ.

"Κατάφερε να ξεφύγει. (Το αγόρι)...πυροβόλησε πρώτα τη δασκάλα και έπειτα ξεκίνησε να πυροβολεί αδιακρίτως", είπε ο Μιλόσεβιτς στο δίκτυο N1.

Ο Μίλαν Νεντέλτζκοβιτς, ο δήμαρχος της συνοικίας Βρατσάρ στο κεντρικό Βελιγράδι όπου βρίσκεται το σχολείο, είπε ότι οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν τη ζωή της δασκάλας.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται ότι οκτώ μαθητές και ένας σχολικός φύλακας σκοτώθηκαν και έξι μαθητές νοσηλεύονται μαζί με τη δασκάλα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ένας 14χρονος μαθητής.

"Είδα τον φρουρό ασφαλείας πεσμένο κάτω από το τραπέζι. Είδα δύο κορίτσια με αίμα στις μπλούζες τους. Λένε ότι (ο φερόμενος δράστης) ήταν ήσυχος και καλός μαθητής. Είχε έρθει στην τάξη πρόσφατα", πρόσθεσε ο Μιλόσεβιτς, ο οποίος έσπευσε στο σχολείο μετά την επίθεση.

Αστυνομικοί με κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σχολείο.

"Είδα παιδιά να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο και να ουρλιάζουν. Ήρθαν γονείς πανικόβλητοι. Αργότερα άκουσα τρεις πυροβολισμούς", είπε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS μια μαθήτρια που φοιτά σε παρακείμενο γυμνάσιο.

Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο και διενεργείται έρευνα για τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Δείτε πλάνα από τη σύλληψη του 14χρονου:

BREAKING: According to Serbian media, several children killed in a shooting at Vladislav Ribnikar Elementary School in #Belgrade, #Serbia, police have suspect, a 7th grade student, in custody@TheInsiderPaperhttps://t.co/PJ5dLbqQiHpic.twitter.com/nBM7Goenjc