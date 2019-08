Μακελειό σε εμπορικό κέντρο στο Τέξας - «Πολλοί νεκροί» από πυροβολισμούς - Συγκλονιστικές εικόνες

Συναγερμός σήμανε στο Ελ Πάσο του Τέξας το Σάββατο, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εμπορικό κατάστημα της περιοχής, στο Cielo Vista Mall.

«Τρεις είναι οι συλληφθέντες» και «αρκετοί είναι οι νεκροί» από την ένοπλη επίθεση στο Ελ Πάσο , ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης αυτής στο Τέξας Ντι Μάγκρο, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Την ίδια στιγμή ο αναπληρωτής κυβερνήτης της αμερικανικής Πολιτείας Ντάν Πάτρικ τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται «κάπου μεταξύ 15 με 20, χωρίς να γνωρίζουμε επακριβώς τον αριθμό των νεκρών».

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πολλούς τραυματίες, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα η Ολίβια Ζεπέντα, διευθύντρια του γραφείου του δημάρχου της πόλης, ανακοίνωσε ότι «πολλοί είναι οι νεκροί».

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, τόνισε πως οι ύποπτοι έχουν συλληφθεί, χωρίς όμως να προσθέτει άλλες λεπτομέρειες. Το επεισόδιο ξεκίνησε περί το μεσημέρι (20.00 ώρα Ελλάδος) κοντά σε σουπερμάρκετ και η αστυνομία, που κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε απόσταση από το σημείο, έκανε λόγο για παρουσία «πολλών οπλοφόρων».

«Είναι μία τραγωδία που ο νούς μου δεν μπορεί να τη χωρέσει», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο δήμαρχος της πόλης Ντι Μάργκο.

Επικαλούμενος την αστυνομία, ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός ΚTSM μετέδωσε πως υπάρχουν δυο φωτογραφίες του υπόπτου που ελήφθησαν από κάμερες ασφαλείας καθώς εισερχόταν στο WalMart. Εμφανίζουν έναν νεαρό, λευκό, άνδρα με χακί παντελόνι και σκούρο μπλουζάκι να κραδαίνει ένα τουφέκι. Μοιάζει δε να φορά ακουστικά, ή προστατευτικά σκοποβολής για την ακοή.

Στο Παν/μιακό Νοσοκομείο του Ελ Πάσο διακομίσθηκαν 13 άνθρωποι, που κάποιοι εξ αυτών ήταν νεκροί, τόνισε ο εκπρόσωπός του Ράιαν Μίλκε. Δύο από τα θύματα ήσαν παιδιά, που μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του Ελ Πάσο, πρόσθεσε. Η κατάσταση των 13 διακομισθέντων κυμαίνεται από διαπιστωμένους νεκρούς ως έχοντες ελαφρά τραύματα, τόνισε ο ίδιος μη θέλοντας να προσδιορίσει τον επακριβή αριθμό των νεκρών.

«Μία επίθεση με όπλο βρίσκεται σε εξέλιξη σε εμπορική ζώνη του Τέξας», ανακοίνωσε νωρίτερα η αστυνομία του Ελ Πάσο, η οποία έλαβε «πολλές πληροφορίες» που κάνουν λόγο για παρουσία «πολλών οπλοφόρων».

«Συναγερμός για ένοπλη επίθεση. Παραμείνατε μακράν του εμπορικού κέντρου Σιέλο Βίστα», αναφέρεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που διέδωσε μέσω Tweeter η αστυνομία, λίγο μετά τις 20.00 (ώρα Ελλάδος). Μία ώρα αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε πως η επίθεση είναι ακόμη «εν εξελίξει».

«Έχουμε λάβει πολλές πληροφορίες για την ύπαρξη πολλών δραστών με όπλα», προσθέτει το σώμα.

Μία γυναίκα, που μόλις έκανε τα ψώνια της, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως άκουσε κάτι σαν «πυροτεχνήματα» την ώρα που αναζητούσε μία θέση στάθμευσης.

«Κατευθύνθηκα προς την έξοδο. Είδα έναν άνδρα με ένα μαύρο μπλουζάκι και ένα παντελόνι παραλλαγής να κρατά κάτι που έμοιαζε με όπλο. Στόχευε τον κόσμο και πυροβολούσε σε ευθεία βολή εναντίον του. Είδα τρεις, ή τέσσερις, να πέφτουν», τόνισε η ίδια γυναίκα ονόματι Βανέσα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε μέσω Twitter πως οι αναφορές από το Ελ Πάσο είναι «πολύ κακές, πολλοί νεκροί». «Μίλησα με τον κυβερνήτη για να του εκφράσω την πλήρη υποστήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Θεός να είναι μαζύ σας», τόνισε ο Τράμπ στο ίδιο μήνυμα.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

AF NEWS: At least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, Texas. A few days ago a gunman killed 2 people in a Mississippi Walmart. Not 2 weeks have passed since the Gilroy, California shooting. pic.twitter.com/6JDQ0tb3nm — AF (@admissionfeeaf) August 3, 2019