Μακελειό σε λύκειο της Τζόρτζια: Ο 14χρονος είχε ερευνηθεί από το FBI για απειλές σε σχολείο

Οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα το ονοματεπώνυμό του.

Ο έφηβος θα αντιμετωπίσει «δίωξη για φόνο» και «θα δικαστεί ως ενήλικος», πρόσθεσε ο αξιωματούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μπροστά στο λύκειο Απαλάτσι, στην πόλη Γουάιντερ, κάπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την Ατλάντα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή Χόσι, τα θύματα ήταν δυο μαθητές και δυο καθηγητές. Άλλοι εννιά άνθρωποι έχουν υποστεί τραύματα «διαφόρων» βαθμών σοβαρότητας, συμπλήρωσε.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης επενέβησαν στην εκπαιδευτική δομή αφού έλαβαν τηλεφωνικές κλήσεις περί τις 10:20 (τοπική ώρα) χθες.

Όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικό της ασφάλειας του λυκείου, ο νεαρός «συνειδητοποίησε αμέσως ότι εάν δεν παραδινόταν» θα έπεφτε νεκρός από τα πυρά του, είπε ο Τζαντ Σμιθ, ο τοπικός σερίφης. «Έπεσε στο έδαφος κι ο αστυνομικός τον συνέλαβε», πρόσθεσε.

Police identify the students and teachers killed in the Georgia high school shooting. A 14-year-old boy killed two fellow students, two teachers and wounded nine others in the first US mass campus shooting since the start of the school year https://t.co/fdmaSQo7HR pic.twitter.com/jUoxmeVTZe

Έδωσε ήδη αρχική κατάθεση, ωστόσο «δεν γνωρίζουμε» αν ο έφηβος είχε κάποιον συγκεκριμένο στόχο «προς το παρόν», σημείωσε.

Η σφαγή προστίθεται στην ατελείωτη σειρά παρόμοιων τραγωδιών που καταγράφονται για δεκαετίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ, φαινόμενο που όμοιό του δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος του πλανήτη.

Ο έφηβος διέπραξε την επίθεση με τουφέκι εφόδου «τύπου AR» , σύμφωνα με τις αρχές.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε να γίνει αυτό ο κανόνας», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που καλεί χρόνια τώρα —μάταια— να θεσπιστούν πιο αυστηροί περιορισμοί στην πρόσβαση στα όπλα.

«Πρέπει να τερματίσουμε αυτή την επιδημία της βίας με όπλα στη χώρα μας, μια για πάντα», πλειοδότησε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να την υπομένουμε», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας της στην Πενσιλβάνια, πολιτεία-κλειδί.

Ο αντίπαλός της, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε από την πλευρά του να σταθεί στην πράξη του δράστη, που χαρακτήρισε «άρρωστο και ανώμαλο τέρας».

Η Τζόρτζια, όπου διαπράχθηκε η σφαγή, συγκαταλέγεται στις πολιτείες που ενδέχεται να κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Atlanta Journal-Constitution, μαθητής ενημέρωσε στις 10:23 τη μητέρα του με SMS: «πιστεύω πως έχουμε τουφεκίδι». Εκείνη απάντησε «σ’ αγαπάω» λίγα λεπτά αργότερα.

«Ο καθηγητής μου άνοιξε την πόρτα (της τάξης) για να δει τι συνέβαινε. Άλλος καθηγητής ήρθε τρέχοντας να του πει να κλείσει την πόρτα, επειδή κάποιος πυροβολούσε», είπε μαθητής 17 ετών, ο Σέρχιο Καλδέρα, σύμφωνα με το ABC News. Ο εκπαιδευτικός κλείδωσε την πόρτα και ο ίδιος μαζί με τους μαθητές του συγκεντρώθηκαν σε μια γωνιά της τάξης, από όπου άκουγαν κραυγές.

This is a very strange revelation about the Georgia mass shooting ??

Apalachee High School received a phone call this morning warning that there would be shootings at five schools and that Apalachee would be the first - CNN pic.twitter.com/jbwOIZuHcv