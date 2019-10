Μακελειό σε πάρτι για το Halloween στην Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί με τρεις νεκρούς

Όπως φαίνεται, η επίθεση έγινε έξω από το σπίτι στο οποίο οι γείτονες είπαν ότι γινόταν πάρτι για το Halloween, ενώ πολλοί κάλυκες βρέθηκαν στο διάδρομο πίσω από το σπίτι.

Οι ίδιες μαρτυρίες κάνουν λόγο για δύο δράστες που διαφεύγουν της σύλληψης.

At 10:44 pm, @lbfirefighters responded to shooting at a residence on the 2700 block of 7th Street. An MCI was declared with a total of 12 patients. 3 confirmed fatalities (adult males) 9 patients transported to local area hospitals. 5 immediate & 4 delayed. PIO onscene. pic.twitter.com/k8txxNqZfL