Μακελειό σε σχολείο στο Βελιγράδι: «Άρχισε να πυροβολεί στην τύχη» - Μαρτυρίες σοκ - Βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με διεθνή δίκτυα, οκτώ μαθητές και ο φύλακας του σχολείου έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug επικαλούμενο πηγή του υπουργείου Εσωτερικών.

«Ένα 14χρονο αγόρι πυροβόλησε τη δασκάλα του σήμερα το πρωί μέσα στην τάξη ενός σχολείου στο Βελιγράδι προτού ανοίξει πυρ εναντίον άλλων μαθητών και φρουρών ασφαλείας σκοτώνοντας οκτώ μαθητές και έναν φύλακα», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι έξι μαθητές νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση μαζί με τη δασκάλα.

Ο Μίλαν Μιλόσεβιτς, ο πατέρας ενός εκ των παιδιών στο σχολείο, είπε ότι η κόρη του βρισκόταν μέσα στην τάξη όταν ο έφηβος άνοιξε πυρ.

«Κατάφερε να ξεφύγει. (Το αγόρι)...πυροβόλησε πρώτα τη δασκάλα και έπειτα ξεκίνησε να πυροβολεί αδιακρίτως», είπε ο Μιλόσεβιτς στο δίκτυο N1.

7th grader at Vladislav Ribnikar Elementary used his father's gun. 8 students and a security guard were killed in one classroom. Multiple others wounded.

In Serbia, mass shootings are rare, the last occurred in 2013. The country has a strict firearms policy.