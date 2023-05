Μακελειό σε σχολείο στο Βελιγράδι: Σε ψυχιατρική κλινική ο 14χρονος - Είχε σχεδιάσει την επίθεση- Συνελήφθησαν οι γονείς του - Βίντεο

Ο 14χρονος -γιος πολύ γνωστού γιατρού του Βελιγραδίου σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ- εισέβαλε στο σχολείο Vladislav Ribnikar στην περιοχή Βράτσαρ και άνοιξε πυρ εναντίον συμμαθητών του αλλά και δασκάλων, αφού πρώτα πυροβόλησε και σκότωσε έναν φύλακα στον προαύλιο χώρο.

«Ένα 14χρονο αγόρι πυροβόλησε τη δασκάλα του σήμερα το πρωί μέσα στην τάξη ενός σχολείου στο Βελιγράδι προτού ανοίξει πυρ εναντίον άλλων μαθητών και φρουρών ασφαλείας σκοτώνοντας οκτώ μαθητές και έναν φύλακα», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι έξι μαθητές νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση μαζί με τη δασκάλα.

Η επίθεση στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» στο Βελιγράδι ήταν προσχεδιασμένη από τον έφηβο δράστη, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο διοικητής της αστυνομικής διεύθυνσης Βελιγραδίου Βεσέλιν Μίλιτς.

Είχε σχεδιάσει την επίθεση

Στο σπίτι του ανήλικου βρέθηκε κατάλογος με τα ονόματα των μαθητών που ήθελε να σκοτώσει, όπως επίσης και της καθηγήτριας της Ιστορίας που χαροπαλεύει. Βρέθηκε και σχεδιάγραμμα του σχολείου. Τη σημερινή ημερομηνία επέλεξε ο δράστης επειδή σήμερα η τάξη του, τη δεύτερη ώρα, είχε το μάθημα της Ιστορίας και η αίθουσα όπου γίνεται η διδασκαλία βρίσκεται πολύ κοντά στην είσοδο.

#Breaking School shooting in #Belgrade #Serbia . The shooter (14yrs old) already had kill list and school floor plan prepared in advance. #schoolshooting #school pic.twitter.com/VDyJicfKHZ

Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Ο Μίλαν Μιλόσεβιτς, ο πατέρας ενός εκ των παιδιών στο σχολείο, είπε ότι η κόρη του βρισκόταν μέσα στην τάξη όταν ο έφηβος άνοιξε πυρ. Παράλληλα, δήλωσε ότι ο ύποπτος «άρχισε να πυροβολεί στην τύχη». Συγκεκριμένα, είπε πως η κόρη του ήταν στην τάξη όπου έπεσε ο πυροβολισμός.

«Είδα τον φύλακα να κείτεται κάτω από το τραπέζι. Είδα δύο κορίτσια με αίμα στα πουκάμισά τους. Λένε ότι (ο δράστης) ήταν ήσυχος και καλός μαθητής. Πρόσφατα μπήκε στην τάξη τους», πρόσθεσε ο Μιλόσεβιτς, ο οποίος έσπευσε στο σχολείο μετά τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Blic, «αμέσως μετά τον φύλακα, ο μαθητής πρώτα πυροβόλησε δύο κορίτσια. Το ένα το πυροβόλησε απευθείας στο κεφάλι. Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, η κατάστασή της είναι σοβαρή και οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή της. Η δεύτερη μαθήτρια έφερε τραύματα από πυροβολισμό στα πόδια».

Άλλος μαθητής δήλωσε: «Ξάπλωσα δίπλα στον νεκρό φίλο μου. Κι εγώ προσποιήθηκα τον νεκρό. Έτσι σώθηκα».

«Είδα παιδιά να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο και να ουρλιάζουν»

«Είδα παιδιά να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο και να ουρλιάζουν. Ήρθαν γονείς πανικόβλητοι. Αργότερα άκουσα τρεις πυροβολισμούς», είπε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS μια μαθήτρια που φοιτεί σε παρακείμενο γυμνάσιο.

Δείτε πλάνα από τη σύλληψη του 14χρονου:

BREAKING: According to Serbian media, several children killed in a shooting at Vladislav Ribnikar Elementary School in #Belgrade , #Serbia , police have suspect, a 7th grade student, in custody @TheInsiderPaper https://t.co/PJ5dLbqQiH pic.twitter.com/nBM7Goenjc

Συλλυπητήριο μήνυμα από το υπουργείο Εξωτερικών

«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση της επίθεσης με πυροβολισμούς σε Λύκειο στο Βελιγράδι, όπου μαθητές και ένας φύλακας ασφαλείας έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν, στο λαό και την κυβέρνηση της Σερβίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ.

Utterly devastated by the news of the shooting attack at a high school in #Belgrade, where students&a security guard tragically lost their lives

Heartfelt condolences to the grieving families, the people&Gov’t of???? at this difficult time.Wishes for a swift recovery to the injured pic.twitter.com/t3SYf5vWcy