Μακελειό σε σχολείο στο Τέξας: Έβα Μιρέλες, η δασκάλα που πήγε στη δουλειά της και δεν γύρισε ποτέ

Ειδικευμένη στην εκπαίδευση δίγλωσσων παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες, η Εύα Μιρέλες δίδασκε παιδιά 9 ως 10 ετών, εξήγησε η εξαδέλφη της Κριστίνα Αρισμέντι Μιρέλες μέσω Facebook. «Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια», ανέφερε.

Ήταν παντρεμένη, είχε κόρη που αποφοίτησε από το κολλέγιο και «τρεις χνουδωτούς φίλους», σύμφωνα με το βιογραφικό της στον ιστότοπο του σχολείου. Ο σύζυγός της Ρουμπέν Ρουίς είναι αστυνομικός, μέλος της υπηρεσίας που εντέλλεται να διενεργήσει την έρευνα για τη σφαγή.

