Μακελειό σε σχολείο στο Τέξας: «Οι αστυνομικοί δεν έκαναν τίποτα»

Στο μικροσκόπιο ο ρόλος της αστυνομίας στη σφαγή στο δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε.

Δύο ημέρες μετά τη σφαγή 19 παιδιών και δύο δασκάλων από έναν πάνοπλο έφηβο μέσα σε δημοτικό σχολείο, στο νότιο Τέξας, πολλές λεπτομέρειες γύρω από την επίθεση αυτή παραμένουν ασαφείς, ενώ η πόλη Ουβάλντε προσπαθεί να συνέλθει από αυτήν την τραγωδία, τη χειρότερη σε σχολικό περιβάλλον εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας, ο Κρις Ολιβάρες, είπε ότι οι ερευνητές ακόμη προσπαθούν να καθορίσουν ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα των γεγονότων. Μεταξύ άλλων, θέλουν να μάθουν για πόσο χρονικό διάστημα ο δράστης, ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος, έμεινε οχυρωμένος στο κτίριο μέχρι να μπουν στην τάξη οι αστυνομικοί και να τον σκοτώσουν.

Ο ρόλος των αστυνομικών σε αυτήν την τραγωδία προκαλεί πολλά ερωτηματικά, αφού ορισμένοι αυτόπτες μάρτυρες, που βρίσκονταν έξω από το σχολείο, κάνουν λόγο για «παθητική» παρακολούθηση των εξελίξεων εκ μέρους των δυνάμεων της τάξης.

The cops have been extremely vague & contradictory on the timeline. It is clear that the gunman was inside the school for more than an hour. The question is whether there were children inside the classroom that the cops "contained" him into. https://t.co/OZO4JOJcwk — Tess Owen (@misstessowen) May 25, 2022

«Υπήρχαν τουλάχιστον 40 αστυνομικοί, οπλισμένοι μέχρι τα δόντια, όμως δεν έκαναν τίποτα μέχρι που ήταν πια πολύ αργά», είπε ο Ζακίντο Κασάρες, ο πατέρας της Ζακλίν Κασάρες, 10 ετών, η οποία σκοτώθηκε στο δημοτικό σχολείο Ρομπ.

Ο Ντάνιελ Μάιερς, ένας 72χρονος πάστορας, έφτασε μαζί με τη σύζυγό του Ματίλντα έξω από το σχολείο περίπου 30 λεπτά μετά την εισβολή του ενόπλου. Περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι αστυνομικοί περίμεναν την άφιξη μιας ειδικής μονάδας για να εξαπολύσουν την επίθεση και ότι οι γονείς που παρακολουθούσαν τα γεγονότα ήταν «απελπισμένοι».

«Ήταν έτοιμοι (οι γονείς) να μπουν (στο κτίριο). Ένας από τους συγγενείς (των παιδιών) είπε: Ήμουν στρατιωτικός, δώστε μου ένα πιστόλι, θα μπω μέσα. Δεν θα διστάσω, θα μπω».

Η αστυνομία υποστήριξε την Τετάρτη ότι προσπάθησε να εμποδίσει τον 18χρονο Ράμος να μπει στο σχολείο. Όμως, έπειτα από ανταλλαγή πυρών, εκείνος κατάφερε να ταμπουρωθεί σε μια τάξη. Εκεί σκότωσε 19 παιδιά και δύο δασκάλες.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας Στίβεν Μακρόου είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι ο Ράμος έμεινε μέσα στο σχολείο επί περίπου 40 λεπτά, μέχρι να καταφέρουν οι αστυνομικοί να τον σκοτώσουν.

Ο αρχηγός της αστυνομίας των συνόρων Ραούλ Ορτίζ, πράκτορες της οποίας βρίσκονταν στο σημείο, διαβεβαίωσε ότι οι άνδρες του «δεν δίστασαν». «Κατέστρωσαν ένα σχέδιο. Μπήκαν στη σχολική αίθουσα και το τελείωσαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν» διαβεβαίωσε.

Εκτός από τους 21 νεκρούς, 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν – μεταξύ αυτών ήταν και τρεις αστυνομικοί.

Καθώς στην πόλη δεν υπάρχει ιατροδικαστής, ο Εουλάλιο Ντίαζ, ένας τοπικός αξιωματούχος, ανέλαβε τη διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων, όπως είπε ο ίδιος στην εφημερίδα El Paso Times. «Κάποια από τα παιδιά ήταν σε άθλια κατάσταση», είπε.

Οι γονείς, εν αναμονή πληροφοριών για τα παιδιά τους, έδωσαν δείγματα DNA για να επιταχυνθεί η διαδικασία αναγνώρισης.

Ο Εουλάλιο Ντίαζ είπε ότι οι κηδείες ενδέχεται να γίνουν εντός των επόμενων 48 ωρών, αφού ολοκληρωθεί η νεκροψία-νεκροτομή. «Θα είναι σκληρό, θα πρέπει να συντάξω 21 πιστοποιητικά θανάτου» σχολίασε.

Η τραγωδία βύθισε στη θλίψη και την οδύνη το Ουβάλντε, μια πόλη 16.000 κατοίκων ανάμεσα στο Σαν Αντόνιο και τα σύνορα με το Μεξικό. Οι περισσότεροι κάτοικοί της είναι ισπανόφωνοι.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ αποκάλυψε ότι ο 18χρονος πυροβόλησε πρώτα στο πρόσωπο την 66χρονη γιαγιά του και κατόπιν πήγε στο δημοτικό σχολείο Ρομπ. Είχε ήδη ανακοινώσει μέσω του Facebook την πρόθεσή του να επιτεθεί στη γιαγιά του. Η γυναίκα, αν και σοβαρά τραυματισμένη, κατάφερε να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Texas Gov. Abbott says the Uvalde school shooter had a "mental health challenge" and the state needed to "do a better job with mental health" — yet in April he slashed $211M from the department that oversees mental health programs. https://t.co/dbRiL5VRA0 — NBC News (@NBCNews) May 26, 2022

Σε μια δεύτερη ανάρτηση ο Ράμος ανέφερε ότι πυροβόλησε τη γιαγιά του και λίγο αργότερα, 15 λεπτά πριν από τη σφαγή, γνωστοποίησε ότι ο επόμενος στόχος του ήταν ένα δημοτικό σχολείο. Έφτασε εκεί οπλισμένος με ένα ημιαυτόματο τουφέκι AR-15 – ένα όπλο που έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες μαζικές επιθέσεις στις ΗΠΑ, όπως σε εκείνη στο λύκειο Πάρκλαντ στη Φλόριντα, όπου σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι.

Καθ’ οδόν προς το σχολείο ο Σαλβαδόρ Ράμος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και εκεί προσπάθησαν, μάταια, οι αστυνομικοί να τον συλλάβουν. Έξω από το σχολείο ο Ράμος κατάφερε να διαφύγει από έναν σχολικό αστυνομικό και του έπεσε μια τσάντα γεμάτη με πυρομαχικά. Οι αρχές έχουν δώσει αντικρουόμενες πληροφορίες για το αν ο Ράμος και ο αστυνομικός αντάλλαξαν πυρά προτού ο πρώτος να μπει στο κτίριο.

«Προσπαθούμε να καθορίσουμε ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος (του αστυνομικού) και πώς αντιμετώπισε τον δράστη», είπε ο Ολιβάρες.

Μια από τις δασκάλες του σχολείου είπε στο ABC ότι οι μαθητές της παρακολουθούσαν μια παιδική ταινία της Disney για να γιορτάσουν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Οι μαθητές της εφάρμοσαν τότε όσα είχαν μάθει στις «ασκήσεις» που τους έκαναν επί χρόνια, να κρυφτούν κάτω από τα θρανία τους. Οι ασκήσεις αυτές έχουν γίνει ο κανόνας στα σχολεία των ΗΠΑ, όπου οι φονικές πολύνεκρες επιθέσεις επαναλαμβάνονται από τη μια χρονιά στην άλλη.

«Ήξεραν ότι δεν ήταν άσκηση. Έπρεπε να μείνουμε σιωπηλοί, διαφορετικά θα αντιλαμβάνονταν την παρουσία μας», είπε η δασκάλα, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Law enforcement authorities faced questions and criticism over how much time elapsed before they stormed an Uvalde, Texas, elementary school classroom and put a stop to the rampage by a gunman who killed 19 children and two teachers. https://t.co/Wa3adgt8hO — The Associated Press (@AP) May 26, 2022

Η μητέρα του δράστη, η Αντριάνα Ρέγιες, είπε στο ίδιο κανάλι ότι ο γιος της «δεν ήταν τέρας» αλλά μπορούσε να γίνει «επιθετικός».

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε μια αίθουσα εκδηλώσεων για να θρηνήσουν τα θύματα. «Η καρδιά μου έγινε κομμάτια» είπε κλαίγοντας ο Ράιαν Ραμίρεζ, που έχασε τη 10χρονη κόρη του, την Αλίθια.

Η Εσμεράλντα Μπράβο κρατούσε μια φωτογραφία της Νέβα, της νεκρής εγγονής της. «Δεν υπάρχει εξήγηση. Ήταν ένα καλό κοριτσάκι, πολύ ντροπαλό και χαριτωμένο (…) Η στήριξη της κοινότητας μετράει πολύ, όμως θα προτιμούσα να ήταν εδώ, στο πλευρό μου, η εγγονή μου», είπε.