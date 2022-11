Μακελειό στη Βιρτζίνια: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ της Walmart - ΒΙΝΤΕΟ

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν ο δράστης, το όνομα του οποίου δεν έγινε γνωστό, αυτοπυροβολήθηκε. Ο Κοσίνσκι δήλωσε πως, «απ' όσα γνωρίζει», οι αστυνομικοί δεν δέχθηκαν πυρά.

Several people have died in a shooting at a Walmart store in Virginia, US police say. Leo Kosinski of Chesapeake Police Department said they believe "there was a single shooter" and that person is dead.

More on this breaking story: https://t.co/HeogPO7flnpic.twitter.com/qEWmWFnMZz