Μακελειό στη Γερμανία: 8 νεκροί και 5 τραυματίες από επιθέσεις σε δύο μπαρ - Αστυνομία: Ο ύποπτος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

Die Ermittlungen dauern an.

Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν από τις 22:00 (τοπική ώρα), άνδρες που βρίσκονταν έξω από μπαρ με ναργιλέδες στο κέντρο της πόλης έγιναν στόχος πυρών από διερχόμενο αυτοκίνητο. Σε αυτή την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, πιθανόν κουρδικής καταγωγής.

Λίγη ώρα αργότερα, πανομοιότυπη επίθεση δέχθηκαν θαμώνες άλλου τέτοιου μπαρ και βρήκαν τραγικό θάνατο τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα.

Οι πληροφορίες για μια τρίτη επίθεση σε άλλη περιοχή της πόλης δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Hanau Mass Shooting:

- 8 dead, several injured, after shootings in Hanau, Germany

- Shootings took place in two shisha bars

- At least one suspect reportedly apprehended

- Hanau is about 25 kilometers away from Frankfurtpic.twitter.com/PDIF1VYq8j