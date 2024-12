Μακελειό στη Γερμανία: Η στιγμή της σύλληψης του δράστη

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, σύμφωνα με την BILD, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 11 και περίπου 80 οι τραυματίες.

Οι γερμανικές Αρχές σύμφωνα με πληροφορίες εντόπισαν εκρηκτικό μήχανισμό στο όχημα του υπόπτου.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψη του δράστη:

