Μακελειό στη Γερμανία: Τουλάχιστον δυο νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί - Δεκάδες τραυματίες

Στην περιοχή σπεύδουν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ.

Συνελήφθη ο δράστης

Σύμφωνα με την Welt, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί. Πρόκειται για άνδρα 50 ετών, από την Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το BBC, φέρεται να έφτασε στη Γερμανία το 2006 και εργαζόταν ως γιατρός σε κλινική. Μάλιστα, λέγεται ότι οδήγησε για 400 μέτρα στο πλήθος που βρισκόταν στη χριστουγεννιάτικη αγορά. Οι γερμανικές Αρχές σύμφωνα με πληροφορίες εντόπισαν εκρηκτικό μήχανισμό στο όχημα του υπόπτου.

Σύμφωνα με την BILD, ο 50χρονος, ο οποίος οδήγησε ένα ενοικιαζόμενο όχημα μάρκας BMW κατευθείαν πάνω στο πλήθος της χριστουγεννιάτικης αγοράς και συνελήφθη αμέσως μετά, δεν ήταν μέχρι σήμερα γνωστός στις αρχές ως ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής.

Έρευνες σε διαμερίσματα στο Μπέρνμπουργκ, όπου ζούσε ο δράστης

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νωρίτερα απόψε έρευνα σε κτίριο του Μπέρνμπουργκ, όπου ζούσε ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου.

Σύμφωνα με την «Mitteldeutsche Zeitung», αστυνομικοί με βαρύ οπλισμό χτύπησαν το κουδούνι σε διαμέρισμα και ζήτησαν συγκεκριμένο άτομο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε την έρευνα, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει από την πρώτη στιγμή την περιοχή γύρω από την αγορά όπου σημειώθηκε η επίθεση, αλλά και άλλα σημεία της πόλης. Η δήμαρχος της πόλης Σιμόνε Μπόρις, με δάκρυα στα μάτια εξέφρασε την οδύνη της για τα θύματα, έδωσε στους πολίτες τηλεφωνική γραμμή από την οποία μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση συγγενών τους και ανακοίνωσε ότι σήμερα (Σάββατο) θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή στον Καθεδρικό Ναό του Μαγδεμβούργου.

Οι επίσημες ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης της Σαξονίας-Άνχαλτ, έως τώρα έχουν επιβεβαιωθεί δύο νεκροί, εκ των οποίων ένα παιδί. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων 15 σοβαρά.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αναρτήσουν βίντεο και φωτογραφίες από την επίθεση σε ειδικό ιστότοπο, προκειμένου να αξιολογηθούν από τους ειδικούς.

Μακελειό στη Γερμανία: Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη

Βίντεο-σοκ από τη στιγμή της επίθεσης κυκλοφορεί στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο - (Προσοχή, σκληρές εικόνες):

Η χριστουγεννιάτικη αγορά έκλεισε και ο κόσμος κλήθηκε να απομακρυνθεί από το κέντρο της πόλης.

Η αστυνομία της πόλης αυτής των περίπου 250.000 κατοίκων, πρωτεύουσα του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, μιλά για «μεγάλη παρέμβαση» που είναι σε εξέλιξη στη χριστουγεννιάτικη αγορά, σύμφωνα με μήνυμα στην πλατφόρμα X.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV έδειξε πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα να βρίσκονται στο σημείο, τραυματίες να μεταφέρονται κατεπειγόντως στα νοσοκομεία και διασώστες να εγκαθιστούν εξοπλισμό για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στα θύματα.

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ κάλεσε πρόσφατα τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση στις χριστουγεννιάτικες αγορές, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες απειλές.

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές είναι ένας «στόχος ιδεολογικά κατάλληλος για τους ανθρώπους που υποκινούνται από τον ισλαμισμό», προειδοποίησαν πρόσφατα οι υπηρεσίες πληροφοριών.

