Μακελειό στη Μόσχα: Αυτοί είναι οι δύο 15χρονοι που έσωσαν δεκάδες ανθρώπους

Σε πλάνα που καταγράφηκαν με τη βοήθεια κινητού τηλεφώνου διακρίνεται ο Ισλάμ Καλίλοφ να τρέχει στην αντίθετη κατεύθυνση από μια σειρά δεκάδων πανικόβλητων ανθρώπων. «Όλοι από εκεί!», φωνάζει επανειλημμένα.

Muslim Boy Saves 100 People During Attack In #Moscow

A 15-year-old Muslim schoolboy, Islam. who worked part-time in the Crocus City Hall, led more than 100 people out of the building during the mass shooting.

Islam guided the people and directed the evacuation.#Russia…