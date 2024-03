Μακελειό στη Μόσχα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανάκριση «υπόπτου» - «Το έκανα για τα λεφτά», λέει

Ο απολογισμός των νεκρών από τη χθεσινή επίθεση κοντά στη Μόσχα ανέρχεται πλέον σε 143, όπως δήλωσε στο Telegram η Μαργκαρίτα Σιμόνιαν, μια δημοσιογράφος της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης και επικεφαλής του Russia Today, χωρίς να δίνει κάποια πηγή για την πληροφορία αυτή.

Βίντεο από την ανάκριση ενός εκ των φερόμενων ως συλληφθέντων για το μακελειό στον συναυλιακό χώρο σε προάστιο της Μόσχας, έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Telegram η αρχισυντάκτρια του Russia Today, Μαργκαρίτα Σιμονιάν, το οποίο αναπαράγουν και τα υπόλοιπα μεγάλα ρωσικά δίκτυα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο ύποπτος αναφέρει ότι πριν έναν μήνα τον προσέγγισαν άγνωστοι μέσω Telegram και του υποσχέθηκαν μισό εκατομμύριο ρούβλια για να πυροβολήσει αδιακρίτως εναντίον των θεατών της συναυλίας στον πολυχώρο Krokus.

Moscow attacker questioning: Full transcript. He claims that he arrived from Turkey on March 4. - What did you do at Crocus? - Shot them. - Whom? By whose instructions? - Of people. - For what? - For money. - For how much money? - About half a million. - Half a million of… pic.twitter.com/LCq1ZYPohP — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) March 23, 2024

Το χρονικό

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

Russian Concertgoers who were Inside of the Crocus Concert Hall in Moscow when the Terrorist Attack occurred have stated that the Fire stated when the Gunmen began to throw Molotov Cocktails at the Walls and Ceilings, with it then stating when they tried to Evacuate several of… pic.twitter.com/nlRWcra3qP — OSINTdefender (@sentdefender) March 22, 2024

Ένας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

!? Footage has emerged from the scene of the terrorist attack as the shooting began at Moscow's "Crocus City Hall" pic.twitter.com/RjkpHWsIqr — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου τμήμα της οροφής κατέρρευσε.

Πληροφορίες των ΗΠΑ «επιβεβαιώνουν» την ευθύνη του ISIS

Οι ΗΠΑ διαθέτουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος ότι μαχητές της εξαπέλυσαν την πολύνεκρη επίθεση σε αίθουσα συναυλιών του Κρασνογκόρσκ, κοντά στη Μόσχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει πριν από δύο εβδομάδες τη Μόσχα για την τρομοκρατική απειλή.

«Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε πληροφορίες σχετικά με σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα – πιθανόν εναντίον μεγάλων συναθροίσεων, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών – κάτι που ώθησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εκδώσει οδηγία προς τους Αμερικανούς στη Ρωσία», είπε η Άντριεν Γουάτσον, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου. «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κοινοποίησε αυτές τις πληροφορίες στις ρωσικές αρχές», ακολουθώντας τη μακροχρόνια πολιτική για το «καθήκον προειδοποίησης», συμπλήρωσε.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει πυροδοτήσει τη σοβαρότερη κρίση στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση ύστερα από την κρίση των πυραύλων της Κούβας, το 1962. Το Κρεμλίνο λέει ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν βρίσκονταν ποτέ σε χειρότερο σημείο και κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι μάχεται κατά της Μόσχας, ενισχύοντας στρατιωτικά και οικονομικά το Κίεβο.

Τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί ξένοι ηγέτες καταδίκασαν την αιματηρή επίθεση, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του μακελειού.