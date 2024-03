Μακελειό στη Μόσχα: Ένοπλη επίθεση σε χώρο συναυλιών - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες - LIVE

Αυτή την ώρα ξεκίνησε μαζική έφοδος δυνάμεων της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στο κτίριο.

Το περιστατικό, η ακριβής φύση του οποίου μένει να διευκρινιστεί, έλαβε χώρα στο Crocus City Hall, μια αίθουσα συναυλιών που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της ρωσικής πρωτεύουσας.

O αριθμός των ενόπλων που εισέβαλαν στο ισόγειο και άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα κυμαίνεται από δύο έως πέντε σύμφωνα με διάφορες πηγές.

Το ποιοι είναι οι δράστες και ποια τα κίνητρά τους παραμένει προς το παρόν άγνωστο. Το πρακτορείο TASS μεταδίδει ότι σημειώθηκε έκρηξη και ξέσπασε φωτιά στο κτίριο.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Η Συνήγορος του Πολίτη της Ρωσίας Moskalkova χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική πράξη», σύμφωνα με το RIA Novosti, ενώ ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των δημόσιων εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο στη ρωσική πρωτεύουσα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «τερατώδες έγκλημα».

Ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι εικόνες των πυροβολισμών στη ρωσική πρωτεύουσα ήταν «φρικτές και απλά δύσκολο να τις δεις», ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει ένδειξη ουκρανικής εμπλοκής.

Σύμβουλος Ζελένσκι: «Η Ουκρανία δεν έχει σχέση με την επίθεση»

«Η Ουκρανία δεν έχει σχέση με την επίθεση στη Μόσχα», υπογράμμισε ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Φωτιά και εκρήξεις

Ο συναυλιακός χώρος φαίνεται από μακριά να καίγεται.

