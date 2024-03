Μακελειό στη Μόσχα: Τουλάχιστον 115 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά - 11 συλλήψεις - Βίντεο

Ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι η επίθεση αυτή δείχνει ακριβώς το μέγεθος της απειλής που συνιστά η τρομοκρατία για τη Ρωσία.

11 συλλήψεις

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας FSB ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι 11 άνθρωποι συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων βρίσκονται 4 που εμπλέκονται άμεσα στο μακελειό, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Περαιτέρω έρευνες γίνονται για τον εντοπισμό περισσότερων συνεργών, πρόσθεσε το Interfax, επικαλούμενο και πάλι το Κρεμλίνο.

Νωρίτερα Ρώσος βουλευτής είχε ανακοινώσει τη σύλληψη δύο υπόπτων ύστερα από την καταδίωξη ενός αυτοκινήτου Renault, το οποίο εντοπίστηκε από την αστυνομία στην περιφέρεια Μπριάνσκ, περίπου 340 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας, και αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο της αστυνομίας χθες το βράδυ.

Ο βουλευτής Αλεξάντερ Κινστάιν σημείωσε ότι η έρευνα των αρχών συνεχίστηκε για άλλους που διέφυγαν σε κοντινό δάσος.

Επίσης πρόσθεσε ότι στο αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα πιστόλι, ένας γεμιστήρας για τουφέκι εφόδου και διαβατήρια από το Τατζικιστάν.

Οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με την ανάρτηση του ΙΚ στο Telegram κατάφεραν να διαφύγουν και να επιστρέψουν στη βάση τους.

Το Ria Novosti μετέδωσε, επικαλούμενο το περιφερειακό υπουργείο Υγείας. ότι τρία παιδιά βρίσκονται μεταξύ των νεκρών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο, 115 τραυματίες νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών. Η κατάσταση 60 ενηλίκων και ενός παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή, εγείροντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων «ενδέχεται να αυξηθεί».

Οι ύποπτοι είχαν "επαφές" στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ύποπτοι της τρομοκρατικής επίθεσης που διαπράχθηκε χθες, Παρασκευή, σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, είχαν "επαφές" στην Ουκρανία και σχεδίαζαν να διαφύγουν εκεί.

"Αφού διέπραξαν την τρομοκρατική επίθεση, οι εγκληματίες σχεδίαζαν να διασχίσουν τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα και είχαν κατάλληλες επαφές στην ουκρανική πλευρά", αναφέρει η FSB σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η FSB προσέθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο αυτό, ότι η επίθεση είχε σχεδιαστεί προσεκτικά.

Παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε επικαλούμενο την ανακοίνωση της FSB ότι 4 φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης κατευθύνονταν στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία όταν συνελήφθησαν νωρίς σήμερα το πρωί και είχαν επαφές στην ουκρανική πλευρά.

Η Ουκρανία έχει αρνηθεί ήδη από χθες οποιαδήποτε ανάμειξη.

Το χρονικό

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

Russian Concertgoers who were Inside of the Crocus Concert Hall in Moscow when the Terrorist Attack occurred have stated that the Fire stated when the Gunmen began to throw Molotov Cocktails at the Walls and Ceilings, with it then stating when they tried to Evacuate several of… pic.twitter.com/nlRWcra3qP