Μακελειό στη Μόσχα: «Ύμνοι» των ρωσικών ΜΜΕ για τον 15χρονο που έσωσε δεκάδες άτομα

Τη στιγμή της εκκένωσης την αποθανάτισε ο ίδιος με το κινητό του τηλέφωνο. Το βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι έγινε γρήγορα viral, με χιλιάδες χρήστες να πλέκουν το εγκώμιο του νεαρού για την ψυχραιμία του να συνοδεύσει τους πανικόβλητους θεατές φροντίζοντας να μην αφήσει κανέναν πίσω.

?? Muslim Boy Saves 100 People During Attack In #Moscow

A 15-year-old Muslim schoolboy, Islam. who worked part-time in the Crocus City Hall, led more than 100 people out of the building during the mass shooting.

Islam guided the people and directed the evacuation.#Russia…