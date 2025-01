Μακελειό στη Νέα Ορλεάνη: «Μοναχικός λύκος» ο δράστης υποστηρίζει το FBI

Την προηγουμένη της επίθεσης ο Τζαμπάρ είχε διακηρύξει, σε πολλά βίντεο, ότι στηρίζει το Ισλαμικό Κράτος και ότι έχει ενταχθεί σε αυτήν την τζιχαντιστική οργάνωση.

Πέντε βίντεο αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του υπόπτου στο Facebook. Σε αυτά «εξηγούσε ότι σχεδίαζε στην αρχή να επιτεθεί στην οικογένεια και τους φίλους του» αλλά «ανησυχούσε» ότι οι τίτλοι των εφημερίδων δεν θα επικεντρώνονταν «στον πόλεμο μεταξύ πιστών και απίστων», είπε ο Ράια.

«Ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια, προμελετημένη και σατανική», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο δράστης «εμπνεύστηκε κατά 100% από το Ισλαμικό Κράτος.

the FBI now says that there is no evidence the New Orleans attacker was anything but a lone wolf pic.twitter.com/J8zmGvh30N