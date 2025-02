Μακελειό στη Σουηδία: Αναπάντητα ερωτήματα για το κίνητρο του δράστη - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

«Δέκα άνθρωποι πέθαναν σήμερα», είπε ο Ρομπέρτο Άιντ Φόρεστ, ο αρχηγός της αστυνομίας του Ορεμπρό. Ο δράστης δεν ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές, «δεν είχε καμία σχέση με συμμορίες», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις.

Το προφίλ του δράστη

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι TV4, ο φερόμενος ως δράστης ήταν 35 ετών και αργά το απόγευμα η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι του στο Ορεμπρό. Είχε άδεια οπλοφορίας και το ποινικό μητρώο του ήταν λευκό.

Στο σχολείο Ρισμπέργσκα, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, φοιτούν ενήλικες που προετοιμάζονται για τις απολυτήριες εξετάσεις του λυκείου.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Δύο εκπαιδευτικοί, η Μίριαμ Γιάρλεβαλ και ο Πάτρικ Σόντεμαν, είπαν στην εφημερίδα Dagens Nyheter ότι γύρω στο μεσημέρι άκουσαν πυροβολισμούς σε έναν διάδρομο. «Ήρθαν οι σπουδαστές και μας είπαν ότι κάποιος πυροβολούσε. Ακούσαμε και άλλους πυροβολισμούς. Δεν βγήκαμε έξω, κρυφτήκαμε κάτω από τα γραφεία μας (…) Οι πυροβολισμοί σταμάτησαν για μισή ώρα, μετά ξανάρχισαν», αφηγήθηκαν οι εκπαιδευτικοί.

Chilling footage of the alleged active shooter going door to door inside the facility, which was an education centre/school for adults and immigrant students. pic.twitter.com/XSzxAhRWm1

Οι σπουδαστές και οι μαθητές γειτονικών σχολείων παρέμειναν επί ώρες αποκλεισμένοι μέσα στα κτίρια, με τους γονείς των μικρότερων από αυτούς να τους περιμένουν με αγωνία απ’ έξω.

«Είναι τρελό, απολύτως τρελό. Είμαι θυμωμένη, είμαι σοκαρισμένη. Δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό. Τα σχολεία θα έπρεπε να είναι ασφαλή, τόσο για τους μεγάλους, όσο και για τα παιδιά», είπε η Σία Σαντέλ, 42 ετών, αφού παρέλαβε τα παιδιά της.

Sweden school shooting: Police warn "danger not over" after five people shot in an attack at a school in Φrebro, 200 km west of Stockholm. Armed suspect still at large. #Φrebro #Sweden #SchoolShooting #shooting https://t.co/7B439YGckE pic.twitter.com/lPbH1zXgQh

Πέντε άτομα στο νοσοκομείο

Ο αξιωματούχος Υγείας του Ορεμπρό, Γιόνας Κλάσον δήλωσε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (04.02.25) ότι πέντε άτομα εισήχθησαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης μετά την επίθεση.

Δύο από τους τραυματίες «έχουν χειρουργηθεί και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, τα τραύματά τους δεν είναι επικίνδυνα για τη ζωή τους», είπε, προσθέτοντας ότι ένας άλλος «δεν έχει χειρουργηθεί και είναι σε σοβαρή κατάσταση». Δεν έδωσε πληροφορίες για τους άλλους.

Schoolchildren hiding in class rooms without knowledge of what's going on as a shooter is actively opening firearms at other people.

According to Swedish papers, the shooter has shot himself dead. #Sweden#School#Shooting#Orebropic.twitter.com/hgJNK4e9mc