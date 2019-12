Μακελειό στη στρατιωτική βάση του Περλ Χάρμπορ: Δύο νεκροί, αυτοκτόνησε ο δράστης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ,-AFP, Reuters

Τα ονόματα των θυμάτων και του δράστη δεν δημοσιοποιήθηκαν. Νωρίτερα, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα θύματα της επίθεσης είναι πολιτικοί υπάλληλοι του ναυτικού και ότι το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο ναυπηγείο της βάσης, γεγονός που επιβεβαίωσε η διοίκηση της στρατιωτικής εγκατάστασης.

«Ο δράστης αναγνωρίστηκε ως μέλος του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού» και «άνοιξε πυρ εναντίον τριών πολιτικών υπαλλήλων του υπουργείου Άμυνας πριν αυτοκτονήσει».

Τα κίνητρα του δράστη είναι ακόμη άγνωστα.

Commander, Navy Region Hawaii, Rear Adm. Robert Chadwick provides a press brief on the active shooter incident aboard Naval Base Pearl Harbor-Hickam, Dec. 4. https://t.co/yM45Vt4Yij