Μακελειό στην Αλαμπάμα: Τέσσερις νεκροί σε ανταλλαγή πυρών

Τρεις ενήλικοι —δυο άνδρες και γυναίκα— εντοπίστηκαν σε πεζοδρόμιο, θανάσιμα τραυματισμένοι από σφαίρες, ενώ το τέταρτο θύμα υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά και τέσσερις από αυτούς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πάντα σύμφωνα με τον κ. Φιτζέραλντ.

Η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε καμιά σύλληψη ως αυτό το στάδιο, συνέχισε, καλώντας αυτόπτες μάρτυρες να παρουσιαστούν για να διευκολύνουν την έρευνα που διενεργείται, καθώς και εταιρείες στην περιοχή να της δώσουν βίντεο από κλειστά συστήματα παρακολούθησης.

Επιτόπου αναπτύχθηκαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και η ζώνη αποκλείστηκε.

Οι ΗΠΑ, όπου κυκλοφορούν περισσότερα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι, καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη θανάτων εξαιτίας οπλοχρησίας από οποιαδήποτε ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου.

