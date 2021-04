Μακελειό στην Ιντιανάπολη: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε γραφεία της FedEx

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP- Reuters

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ιντιανάπολης δήλωσε ότι ο δράστης αυτοκτόνησε και ότι οι αρχές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για την κοινότητα.

Η αστυνομία ζήτησε από τους συγγενείς των εργαζομένων στη FedEx να μεταβούν στο ξενοδοχείο Holiday Inn.

Εκπρόσωπος της FedEx δήλωσε ότι η εταιρεία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό. “Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες και συνεργαζόμαστε με τις αρχές”, τόνισε.

FedEx Mass Shooting:

- Multiple shot at Indianapolis FedEx facility, which is the 2nd biggest FedEx Express Hub

- Police declare shooting a “mass casualty incident"

- Multiple people dead in incident (via IndyStar)

pic.twitter.com/BfoCEPBGCl