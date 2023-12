Μακελειό στην Πράγα: Αυτός είναι ο δράστης, σκότωσε και τον πατέρα του - Οι σοκαριστικές αναρτήσεις του

Σύμφωνα με τα τσέχικα ΜΜΕ, σκότωσε τον πατέρα του το πρωί.

Στη συνέχεια, έγινε σαφές ότι ο καταζητούμενος είναι αυτός που σκότωσε δέκα άτομα το απόγευμα στη Φιλοσοφική Σχολή της Πράγας.

Οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν το μακελειό

Σε αναρτήσεις του έγραφε ότι μισεί τον κόσμο και θέλει να προκαλέσει όσο περισσότερο πόνο γίνεται, ενώ έγραφε ότι ακούει ένα βουητό στα αυτιά του και θέλει «να τα ξεριζώσει».

Ο νεαρός διατηρούσε κανάλι στο Telegram όπου λίγες ώρες πριν το μακελειό έγραφε: «Γ@μ@μ@νη μέρα, γ@μ@μ@νη ζωή» και «πίνω τσάι και θέλω να αυτοκτονήσω» .

«Μισώ τον κόσμο και θέλω να προκαλέσω όσο περισσότερο πόνο μπορώ», είναι επίσης ένα από τα σοκαριστικά μηνύματα που έγραψε ο δράστης του μακελειού.

David Kozak's disturbing last messages posted on social media before the horrific mass shooting in Prague today. Translated from Russian. pic.twitter.com/D11wEQ1ELE