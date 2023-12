Μακελειό στην Πράγα: Βίντεο σοκ από την επίθεση του φοιτητή που σκότωσε 14 και τραυμάτισε δεκάδες

Από την επίθεση του Κόζακ στην Πράγα, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 24, εκ των οποίων οι 9 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την Ελληνική Πρεσβεία, «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων» στο μακελειό στην Πράγα.

Η αστυνομία, όπως μετέδωσε το BBC, άρχισε τις έρευνες για τον 24χρονο ένοπλο, ο οποίος ήταν φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών στο πανεπιστήμιο, τρεις ώρες πριν γίνει η φονική επίθεση, αφού ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός σε χωριό δυτικά της Πράγας.

Εντρομοι φοιτητές πηδούσαν από το παράθυρο και προσπαθούσαν να εισέλθουν στον κάτω όροφο.

Αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πλατεία Γιαν Πλάχαν της Πράγας, μόλις είδε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν, ο 24χρονος γύρισε το όπλο προς το μέρος του και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Όλα τα θύματα σκοτώθηκαν εντός του κτιρίου. Οι Αρχές ανέφεραν ότι ο ένοπλος διέθετε «τεράστια ποσότητα όπλων και πυρομαχικών».

