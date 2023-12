Μακελειό στην Πράγα: Σκότωσε τον πατέρα του και μετά εκτέλεσε 14 άτομα - Υποπτος για άλλους 2 φόνους πριν από μία εβδομάδα

Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα για τον μακελάρη της Πράγας, τον 24χρονο Ντέιβιντ Κόζακ, καθώς φαίνεται να εμπνεύστηκε από ένα φρικτό παρόμοιο γεγονός, που σημειώθηκε στη Ρωσία το φθινόπωρο, όταν ένα 14χρονο κορίτσι πήρε μια καραμπίνα στο σχολείο της και σκότωσε έναν συμμαθητή της πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό της.

Ο 24χρονος είχε αποκαλύψει τις προθέσεις του μέσα από μηνύματά του στο Telegram.

Εκεί, μάλιστα, είχε αναφέρει και το όνομα “Αλίνα Αφανασκίνα”, από την οποία “εμπνεύστηκε” την επίθεση. “Επιτρέψτε μου να συστηθώ, το όνομά μου είναι David. Θέλω να προχωρήσω σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο και ίσως σε αυτοκτονία, η Alina Afanaskina με έχει βοηθήσει πάρα πολύ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πάντα ήθελα να σκοτώνω, πίστευα ότι θα γινόμουν μανιακός στο μέλλον. Τότε, όταν ο Ilnaz έκανε τους πυροβολισμούς, συνειδητοποίησα ότι ήταν καλύτερο να κάνω μαζικές δολοφονίες παρά κατά συρροήν δολοφονίες».

!?Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague!?

The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street

He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS