Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Στους 27 οι νεκροί, 56 τραυματίες - Τι είπε ο πρωθυπουργός για τα κίνητρα του δράστη

Ταϊλανδός στρατιώτης, ευρισκόμενος σε παροξυσμό, άνοιξε πυρ μέσα σε εμπορικό κέντρο βορειοανατολικής πόλης σκοτώνοντας 26 ανθρώπους και τραυματίζοντας 57, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πραγιούτ Τσαν-Οτσα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Το μακελειό με 27 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου του δράστη της επίθεσης, σε εμπορικό κέντρο είναι "πρωτοφανές" στη χώρα, είπε ο πρωθυπουργός. "Είναι πρωτοφανές στην Ταϊλάνδη και θέλω να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει μια τέτοια κρίση", δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο νοσοκομείο της πόλης Νακόν Ρατσασίμα όπου πήγε να επισκεφθεί τους τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν εκεί μετά τη σφαγή.

This CCTV footage shows the rogue Thai soldier in the shopping mall. #Thailandpic.twitter.com/9qvxs2Ijoa — BANDIT XRAY ???? ? (@BANDIT_XRAY) February 8, 2020

Πρόσθεσε ότι τα κίνητρα του δολοφόνου ήταν "προσωπικά", έχουν σχέση με μια διένεξη για την "πώληση ενός σπιτιού" στην οποία θεωρούσε ότι είχε εξαπατηθεί.

Ο στρατιώτης σκοτώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις μετά την ολονύκτια πολιορκία στο εμπορικό κέντρο Terminal 21 της πόλης.