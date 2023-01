Μακελειό στις ΗΠΑ: Νεκρός ο ύποπτος - Μεσίστιες οι σημαίες έως την Πέμπτη

Ο άνδρας κατονομάστηκε ως Χου Καν Τραν, ασιατικής καταγωγής, ηλικίας 72 ετών.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω πως δεν υπάρχει κανένας άλλος ύποπτος» για τη σφαγή, διευκρίνισε ο κ. Λούνα, προσθέτοντας πως το κίνητρο της επίθεσης στη Μόντερεϊ Παρκ παραμένει άγνωστο σε αυτό το στάδιο.

«Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι ερευνητές ανθρωποκτονιών εργάζονται νυχθημερόν για να συγκεντρώσουν επιπλέον πληροφορίες και να εξακριβώσουν το κίνητρο αυτού του εξαιρετικά τραγικού συμβάντος», είπε ο σερίφης Λούνα.

Monterey Park mass killer identified as 72-year-old Huu Can Tran, who was found dead from a self-inflicted gunshot wound. pic.twitter.com/4t1RaahRb9

Η καταδίωξη του υπόπτου, που καλύφθηκε απευθείας από κάποια αμερικανικά ΜΜΕ, τερματίστηκε κάπου 40 χιλιόμετρα από την πόλη όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, όταν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης περικύκλωσαν το φορτηγάκι του.

Αστυνομικοί προσέγγισαν με προφυλάξεις, κατόπιν εισέβαλαν. Σε πλάνα που τράβηξαν εικονολήπτες και φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, διακρίνεται πτώμα στη θέση του οδηγού.

I’m on scene in Torrance where there’s a standoff ongoing - gentle confirmation from the Torrance PD a that this is intact the Monterey Park shooting suspect pic.twitter.com/XHGM9fgXhB