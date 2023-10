Μακελειό στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 22 νεκροί από πυρά ενόπλου στο Μέιν - Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

Τον ίδιο απολογισμό είχε μεταδώσει λίγο νωρίτερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μίλησε τηλεφωνικά με την κυβερνήτρια του Μέιν, την Τζάνετ Μιλς, καθώς και μέλη του Κογκρέσου από την πολιτεία, προσφέροντας την πλήρη υποστήριξη των ομοσπονδιακών αρχών στις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετά το μακελειό, που χαρακτήρισε φρικιαστικό, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

#BREAKING: 80 people have now been confirmed to be shot with 22 confirmed dead Numbers are likely to rise as the suspect is still at large. #Maine#Lewiston#BowlingAlley#LewistonMaine#Massshooting#ActiveShooter#Press#RobertCard#Suspect#Crimepic.twitter.com/GmngZh3rLy