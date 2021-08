Μακελειό στο Αφγανιστάν: Νεκροί εν μέσω πυρών των Ταλιμπάν και ποδοπατήματος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν οι απώλειες οφείλονται στα πυρά ή στο ποδοπάτημα που προκάλεσαν, δήλωσε ο Μοχάμεντ Σαλίμ από την πόλη αυτή, πρωτεύουσα της επαρχίας Κουνάρ (ανατολικά).

#BREAKING |?? Several killed after Taliban opens fire into crowd firing in #Asadabad, #Afghanistanpic.twitter.com/enawVJflmY